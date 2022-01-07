القوات العراقية تكتشف كدس عتاد تابع لـ"داعش" في الأنبار

ونقلت "السومرية نيوز" بيانا عن خلية الإعلام الأمني، قالت فيه إن اكتشاف ذلك العتاد جاء "بعملية استباقية استندت على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع شرطة الأنبار وقوة من الجيش".وأوضح البيان أنه "تم العثور على كدس عتاد من مخلفات عصابات "داعش" يحتوي (310) حاوية عتاد عيار 14.5 مقاومة طائرات في منطقة الشاعي وادي دمامة في الرطبة في محافظة الأنبار، وتم استلام الكدس من قبل الهندسة العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة لغرض المعالجة".وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق، يوم الأربعاء الماضي، إجراءات جديدة لمنع تنقل "فلول الإرهاب"، بين محافظتي كركوك وصلاح الدين المتجاورتين.وقالت قيادة الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، إنها تنشر 16 نقطة ومرابطة أمنية بين المحافظتين لمنع تنقل فلول الإرهاب بينهما.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" تصريحات عن قائد الفرقة الخامسة اللواء حيدر يوسف المطوري، أكد فيها أن قواته "أكملت تطهير الشريط الحدودي بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، لتأمين المناطق التي كانت تستغلها عصابات "داعش" الإرهابية، بالتعرض على القطعات الأمنية في الرشاد وزيتون".
أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن عثرت في محافظة الأنبار على كدس عتاد تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).
ونقلت "السومرية نيوز" بيانا عن خلية الإعلام الأمني، قالت فيه إن اكتشاف ذلك العتاد جاء "بعملية استباقية استندت على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع شرطة الأنبار وقوة من الجيش".
وأوضح البيان أنه "تم العثور على كدس عتاد من مخلفات عصابات "داعش" يحتوي (310) حاوية عتاد عيار 14.5 مقاومة طائرات في منطقة الشاعي وادي دمامة في الرطبة في محافظة الأنبار، وتم استلام الكدس من قبل الهندسة العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة لغرض المعالجة".
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق، يوم الأربعاء الماضي، إجراءات جديدة لمنع تنقل "فلول الإرهاب"، بين محافظتي كركوك وصلاح الدين المتجاورتين.
وقالت قيادة الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، إنها تنشر 16 نقطة ومرابطة أمنية بين المحافظتين لمنع تنقل فلول الإرهاب بينهما.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" تصريحات عن قائد الفرقة الخامسة اللواء حيدر يوسف المطوري، أكد فيها أن قواته "أكملت تطهير الشريط الحدودي بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، لتأمين المناطق التي كانت تستغلها عصابات "داعش" الإرهابية، بالتعرض على القطعات الأمنية في الرشاد وزيتون".