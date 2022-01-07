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https://arabic.sputniknews.com/20220107/الولايات-المتحدة-واليابان-توقعان-اتفاقية-لتطوير-دفاعات-ضد-الصواريخ-الفرط-صوتية-1055050309.html
الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية لتطوير دفاعات ضد الصواريخ الفرط صوتية
الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية لتطوير دفاعات ضد الصواريخ الفرط صوتية
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة واليابان ستوقعان قريبًا اتفاقية من شأنها تمكين التعاون الثنائي على تطوير دفاعات ضد... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T00:21+0000
2022-01-07T00:21+0000
اليابان
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال اجتماع افتراضي مع وزير الدفاع لويد أوستن ونظرائهم اليابانيين: "نطلق اتفاقية بحث وتطوير جديدة من شأنها أن تسهل على علمائنا، ومهندسينا ومديري البرامج التعاون في القضايا الناشئة المتعلقة بالدفاع من مواجهة التهديدات التي تفوق سرعة الصوت إلى تطوير القدرات الفضائية".وأضاف بلينكن إن الولايات المتحدة واليابان ستوقعان في الأيام المقبلة اتفاقية دولة مضيفة جديدة مدتها خمس سنوات ستدعم إطار العمل الذي سيستثمر موارد أكبر لتعميق الاستعداد العسكري وقابلية التشغيل البيني.من جانبه، شدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في تصريحاته على أهمية التحالف الأمريكي الياباني لمواجهة التحديات من كوريا الشمالية والصين في المحيط الهادئ.والأربعاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجربة على صاروخ فرط صوتي في أول اختبار من نوعه هذا العام، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.وقالت الوكالة أن الصاروخ حمل رأسا حربية انزلاقية فرط صوتية، مؤكدة أن الصاروخ أصاب بدقة هدفا على بعد 700 كيلومتر.وتعد التجربة أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق"وفي عام 2021 أعلنت كوريا الشمالية أنّها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/كوريا-الشمالية-اختبرنا-صاروخ-أسرع-من-الصوت-وصل-مداه-700-كم-وأصاب-هدفه-بدقة-1054989861.html
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اليابان, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة

الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية لتطوير دفاعات ضد الصواريخ الفرط صوتية

00:21 GMT 07.01.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNSTوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة واليابان ستوقعان قريبًا اتفاقية من شأنها تمكين التعاون الثنائي على تطوير دفاعات ضد الصواريخ الفرط صوتنية وعلى قدرات فضائية جديدة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن خلال اجتماع افتراضي مع وزير الدفاع لويد أوستن ونظرائهم اليابانيين: "نطلق اتفاقية بحث وتطوير جديدة من شأنها أن تسهل على علمائنا، ومهندسينا ومديري البرامج التعاون في القضايا الناشئة المتعلقة بالدفاع من مواجهة التهديدات التي تفوق سرعة الصوت إلى تطوير القدرات الفضائية".
وأضاف بلينكن إن الولايات المتحدة واليابان ستوقعان في الأيام المقبلة اتفاقية دولة مضيفة جديدة مدتها خمس سنوات ستدعم إطار العمل الذي سيستثمر موارد أكبر لتعميق الاستعداد العسكري وقابلية التشغيل البيني.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
كوريا الشمالية: اختبرنا صاروخ "أسرع من الصوت" وصل مداه 700 كم و"أصاب هدفه بدقة"
أمس, 00:49 GMT
من جانبه، شدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في تصريحاته على أهمية التحالف الأمريكي الياباني لمواجهة التحديات من كوريا الشمالية والصين في المحيط الهادئ.
والأربعاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجربة على صاروخ فرط صوتي في أول اختبار من نوعه هذا العام، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.
وقالت الوكالة أن الصاروخ حمل رأسا حربية انزلاقية فرط صوتية، مؤكدة أن الصاروخ أصاب بدقة هدفا على بعد 700 كيلومتر.
وتعد التجربة أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.
وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.
ومطلع يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق"
وفي عام 2021 أعلنت كوريا الشمالية أنّها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.
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00:21 GMTالولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية لتطوير دفاعات ضد الصواريخ الفرط صوتية
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