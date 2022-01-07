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بريطانيا: الجرعات المعززة لا تزال تحمي كبار السن من "أوميكرون"‏
بريطانيا: الجرعات المعززة لا تزال تحمي كبار السن من "أوميكرون"‏
قال مسؤولو الصحة في بريطانيا، اليوم الجمعة، إن الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس ‏‏"كورونا" المستجد تواصل توفير مستويات عالية من الحماية ضد المرض الشديد... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T19:15+0000
2022-01-07T19:15+0000
العالم
فيروس كورونا
أوميكرون
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وأشارت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إلى أنه "بعد مرور نحو 3 أشهر من تلقي جرعة ثالثة، ظلت الحماية من العلاج في المستشفى بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر عند نحو 90 في المئة"، بحسب وكالة "رويترز".وفي يوم الأربعاء الماضي، أبلغت بريطانيا عن معدل قياسي لانتشار كوفيد-19 في الأسبوع الأخير من عام 2021، بمعدل إصابة واحد من كل 15 شخصا في إنجلترا.وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن "حالات الإصابة تتزايد بأسرع معدل على الإطلاق".ورغم ذلك، أكد جونسون أن إنجلترا يمكن أن تتغلب على الزيادة الكبيرة في إصابات كوفيد-19 دون الحاجة إلى إغلاق الاقتصاد، وذلك بفضل اللقاحات والأدلة على أن متحور "أوميكرون" أكثر اعتدالا من المتغيرات السابقة.كما أعلن جونسون أنه سيتم تخفيف متطلبات الاختبار للمسافرين اعتبارا من اليوم الجمعة، بما في ذلك إلغاء اختبارات ما قبل المغادرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/بعد-تحليل-مليون-إصابة-بريطانيا-أوميكرون-أقل-خطورة-من-دلتا-بمقدار-الثلثين-1054800211.html
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العالم, فيروس كورونا, أوميكرون

بريطانيا: الجرعات المعززة لا تزال تحمي كبار السن من "أوميكرون"‏

19:15 GMT 07.01.2022
© REUTERSالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19
© REUTERS
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قال مسؤولو الصحة في بريطانيا، اليوم الجمعة، إن الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس ‏‏"كورونا" المستجد تواصل توفير مستويات عالية من الحماية ضد المرض الشديد من متحور "أوميكرون" ‏الجديد بين كبار السن.‏
وأشارت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إلى أنه "بعد مرور نحو 3 أشهر من تلقي جرعة ثالثة، ظلت الحماية من العلاج في المستشفى بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر عند نحو 90 في المئة"، بحسب وكالة "رويترز".
وفي يوم الأربعاء الماضي، أبلغت بريطانيا عن معدل قياسي لانتشار كوفيد-19 في الأسبوع الأخير من عام 2021، بمعدل إصابة واحد من كل 15 شخصا في إنجلترا.
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
بعد تحليل مليون إصابة... بريطانيا: "أوميكرون" أقل خطورة من "دلتا" بمقدار الثلثين
31 ديسمبر 2021, 15:05 GMT
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن "حالات الإصابة تتزايد بأسرع معدل على الإطلاق".
ورغم ذلك، أكد جونسون أن إنجلترا يمكن أن تتغلب على الزيادة الكبيرة في إصابات كوفيد-19 دون الحاجة إلى إغلاق الاقتصاد، وذلك بفضل اللقاحات والأدلة على أن متحور "أوميكرون" أكثر اعتدالا من المتغيرات السابقة.
كما أعلن جونسون أنه سيتم تخفيف متطلبات الاختبار للمسافرين اعتبارا من اليوم الجمعة، بما في ذلك إلغاء اختبارات ما قبل المغادرة.
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