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https://arabic.sputniknews.com/20211231/بعد-تحليل-مليون-إصابة-بريطانيا-أوميكرون-أقل-خطورة-من-دلتا-بمقدار-الثلثين-1054800211.html
بعد تحليل مليون إصابة... بريطانيا: "أوميكرون" أقل خطورة من "دلتا" بمقدار الثلثين
بعد تحليل مليون إصابة... بريطانيا: "أوميكرون" أقل خطورة من "دلتا" بمقدار الثلثين
بريطانيا: "أوميكرون" أقل خطورة من "دلتا" بمقدار الثلثين
2021-12-31T15:05+0000
2021-12-31T15:05+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وكشفت البيانات، التي نشرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن اللقاحات يمكنها أن توفر حماية جيدة ضد "أوميكرون"، وأن الجرعة الثالثة المعززة تخفض خطر دخول المستشفى بنسبة 81% مقارنة بالأشخاص غير المطعمين.وقالت سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي، إن أحدث سلسلة من التحليلات تتماشى مع العلامات المشجعة التي رصدها العلماء بالفعل، حسبما أوردت وكالة "رويترز".وأضافت: "مع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات نهائية بشأن شدة المرض الذي يؤدي لدخول المستشفى، وزيادة قابلية الانتقال".وأشارت إلى أن تزايد الإصابات بين السكان فوق 60 عاما في إنجلترا يعني أنه لا يزال من المحتمل جدا أن يكون هناك ضغط كبير على القطاع الصحي في الأسابيع المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/وباء-بلا-دواء-علماء-يتوقعون-جائحة-أقوى-من-كورونا-ستودي-بحياة-الملايين-سنويا-1054776754.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

بعد تحليل مليون إصابة... بريطانيا: "أوميكرون" أقل خطورة من "دلتا" بمقدار الثلثين

15:05 GMT 31.12.2021
© REUTERSاختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS
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أظهر تحليل بريطاني شمل أكثر من مليون حالة إصابة بمتحوري فيروس كورونا "أوميكرون" و"دلتا"، أن خطر دخول المستشفى بعد الإصابة بـ"أوميكرون" يبلغ ثلث خطر متحور "دلتا".
وكشفت البيانات، التي نشرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن اللقاحات يمكنها أن توفر حماية جيدة ضد "أوميكرون"، وأن الجرعة الثالثة المعززة تخفض خطر دخول المستشفى بنسبة 81% مقارنة بالأشخاص غير المطعمين.
وقالت سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي، إن أحدث سلسلة من التحليلات تتماشى مع العلامات المشجعة التي رصدها العلماء بالفعل، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
رجل يسير بجوار موقع لحرق جثث ضحايا كورونا، إثر تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وعدم توفر ثلاجات ومقابر تكفي الأموات، في نيودلهي، الهند 26 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
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وأضافت: "مع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات نهائية بشأن شدة المرض الذي يؤدي لدخول المستشفى، وزيادة قابلية الانتقال".
وأشارت إلى أن تزايد الإصابات بين السكان فوق 60 عاما في إنجلترا يعني أنه لا يزال من المحتمل جدا أن يكون هناك ضغط كبير على القطاع الصحي في الأسابيع المقبلة.
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