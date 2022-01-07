https://arabic.sputniknews.com/20220107/بي-إم-دبليو-تكشف-عن-أول-سيارة-في-العالم-قادرة-على-تغيير-لونها-مثل-الحرباء-فيديو-1055076333.html

"بي إم دبليو" تكشف عن أول سيارة في العالم قادرة على تغيير لونها مثل الحرباء... فيديو

"بي إم دبليو" تكشف عن أول سيارة في العالم قادرة على تغيير لونها مثل الحرباء... فيديو

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية "بي إم دبليو" عن أول سيارة قادرة على "تغيير لونها" في العالم، ‏وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "‏CES‏" في... 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T17:16+0000

2022-01-07T17:16+0000

2022-01-07T17:16+0000

مجتمع

منوعات

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وتستخدم السيارة التي تحمل اسم "بي إم دبليو آي إكس فلو"، تقنية "الحبر الإلكتروني"، التي توجد عادة في أجهزة القراءة الإلكترونية لتحويل المظهر الخارجي للسيارة إلى مجموعة متنوعة من الأنماط باللونين الرمادي والأبيض.ويتم التحكم في ألوان السيارة بواسطة تطبيق على الهواتف الذكية، لكن في المستقبل سيتم التحكم في التغييرات أيضا عن طريق زر على لوحة القيادة في السيارة، أو ربما حتى عن طريق إيماءات اليد.وعلى الرغم من أن السيارة المعروضة في معرض "CES" يمكن أن تغير لونها فقط بين الرمادي والأبيض، إلا أنه سيتم توسيع التكنولوجيا لتشمل مجموعة من الألوان، وفقًا لشركة "بي إم دبليو".وتؤكد ستيلا كلارك أن ميزة تغير الألوان في السيارة الجديدة مفيدة في حالات تغير الطقس، فمثلا في يوم حار مشمس يمكنك التبديل إلى اللون الأبيض ليعكس ضوء الشمس، وفي يوم بارد يمكن التحويل إلى اللون الأسود لامتصاص الحرارة والحصول على التدفئة.

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