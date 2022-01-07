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https://arabic.sputniknews.com/20220107/تقارير-تكشف-ما-يخطط-ترامب-له-في-21-فبراير-يوم-الرئيس-1055069861.html
تقارير تكشف ما يخطط ترامب له في 21 فبراير... "يوم الرئيس"
تقارير تكشف ما يخطط ترامب له في 21 فبراير... "يوم الرئيس"
كشفت العديد من التقارير عن خطوة سيقوم بها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في يوم 21 ‏فبراير/ شباط المقبل، والذي سيزامن الاحتفال بـ"يوم الرئيس".‏ 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T15:02+0000
2022-01-07T15:02+0000
العالم
دونالد ترامب
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وسيطرح ترامب في ذلك اليوم تطبيقه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" على الهواتف الذكية، بحسب تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ويعد تطبيق "تروث سوشيال" هو بديل "شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" لموقع التغريدات "تويتر" الذي أغلق حسابه فيه، بعد أحداث الشغب التي قام بها أنصاره ومؤيديه في 6 يناير/ كانون الأول الماضي.واستند تقرير "ذا غارديان" على إعلان متجر "آبل" للتطبيقات، الذي أشار إلى أنه سيتم طرحه في يوم 21 فبراير، وسيوفر "تروث سوشيال" ميزات مشابهة لموقع "تويتر"، بما في ذلك الموضوعات المتداولة، والقدرة على متابعة المستخدمين الآخرين.ويأتي طرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتطبيق "تروث سوشيال" بعد مرور ما يقرب من عام من حظره على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بزعم تشجيع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، وذلك لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، والتي فاز فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.وذكرت صحيفة "ذا غارديان" أن "شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" اندمجت مع شركة "ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بقيمة 875 مليون دولار.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول، تلقى المشروع الإعلامي أيضا تعهدا بقيمة مليار دولار من مستثمرين مجهولين، كما وقع صفقة مع منصة الفيديو "رامبل".ويتم الاحتفال بـ"يوم الرئيس"، حيث من المتوقع أن يطرح ترامب تطبيقه "تروث سوشيال"، في ثالث يوم الاثنين من شهر فبراير من كل عام، والذي يتم الاحتفاء فيه بكل من تولى منصب الرئيس الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/ترامب-بصدد-الإقدام-على-خطوة-في-ذكرى-أحداث-6-يناير-تصفها-مساعدته-السابقة-بأنها-نصيحة-مريعة-1054854971.html
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العالم, دونالد ترامب

تقارير تكشف ما يخطط ترامب له في 21 فبراير... "يوم الرئيس"

15:02 GMT 07.01.2022
© REUTERS / JIM BOURGالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© REUTERS / JIM BOURG
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كشفت العديد من التقارير عن خطوة سيقوم بها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في يوم 21 ‏فبراير/ شباط المقبل، والذي سيزامن الاحتفال بـ"يوم الرئيس".‏
وسيطرح ترامب في ذلك اليوم تطبيقه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" على الهواتف الذكية، بحسب تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
ويعد تطبيق "تروث سوشيال" هو بديل "شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" لموقع التغريدات "تويتر" الذي أغلق حسابه فيه، بعد أحداث الشغب التي قام بها أنصاره ومؤيديه في 6 يناير/ كانون الأول الماضي.
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واستند تقرير "ذا غارديان" على إعلان متجر "آبل" للتطبيقات، الذي أشار إلى أنه سيتم طرحه في يوم 21 فبراير، وسيوفر "تروث سوشيال" ميزات مشابهة لموقع "تويتر"، بما في ذلك الموضوعات المتداولة، والقدرة على متابعة المستخدمين الآخرين.
ويأتي طرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتطبيق "تروث سوشيال" بعد مرور ما يقرب من عام من حظره على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بزعم تشجيع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، وذلك لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، والتي فاز فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وذكرت صحيفة "ذا غارديان" أن "شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" اندمجت مع شركة "ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بقيمة 875 مليون دولار.
وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول، تلقى المشروع الإعلامي أيضا تعهدا بقيمة مليار دولار من مستثمرين مجهولين، كما وقع صفقة مع منصة الفيديو "رامبل".
ويتم الاحتفال بـ"يوم الرئيس"، حيث من المتوقع أن يطرح ترامب تطبيقه "تروث سوشيال"، في ثالث يوم الاثنين من شهر فبراير من كل عام، والذي يتم الاحتفاء فيه بكل من تولى منصب الرئيس الأمريكي.
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