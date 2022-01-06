بعد اتهامه بتعطيل الديمقراطية... ترامب يهاجم بايدن: كل شيء يلمسه يتحول إلى فشل
© REUTERS / CARLOS BARRIAالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد إعلان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، بعدما اتهمه الأخير بمحاولة تعطيل الديمقراطية في الولايات المتحدة، خلال إحياء الذكرى الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول في الـ 6 من يناير/ كانون الثاني 2021.
ذكرت ذلك صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ترامب اتهم بايدن بمحاولة إخفاء فشله في القيام بمهام وظيفته عن طريق لفت أنظار الأمريكيين نحو أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول قبل عام.
Trump claims Biden trying to hide 'incompetent job' with Jan. 6 remembrance https://t.co/rNGw3fxoL8 pic.twitter.com/5n0gFi3W9m— New York Post (@nypost) January 6, 2022
وقالت الصحيفة: "عادو ترامب ادعائه بأنه تم حرمانه من فترة رئاسية ثانية بسبب عملية احتيال شهدتها انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020".
ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب جاءت خلال رسالة بريدية اتهم فيها بايدن بالفشل في العديد من الأمور وأبرزها ما وصفه بـ"الانسحاب المروع" من أفغانستان إضافة إلى مشاكل الحدود والتضخم والطاقة.
كل شيء يلمسه بايدن يتحول إلى فشل.
يذكر أن بايدن، قال في تصريحات سابقة اليوم على "تويتر" إن ترامب كان يحاول تعطيل الديمقراطية بعدما خسر انتخابات الرئاسة في 2020، في إشارة إلى اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في الـ 6 من يناير/ كانون الثاني 2021.
ترامب يرى أن السلطة فوق المبادئ وأن مصلحته الشخصية أهم من الدستور والديمقراطية.
ووصف بايدن أحداث اقتحام مبنى الكابيتول بـ "المعركة من أجل الروح الأمريكية"، مؤكدا أن الانتصار فيها سيتحقق بفضل عظمة الأمة الأمريكية.
Here is the truth: The former president of the United States has created and spread a web of lies about the 2020 election.— President Biden (@POTUS) January 6, 2022
He’s done so because he values power over principle. Because his bruised ego matters more to him than our democracy or Constitution.
يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، المنتمي إلى الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اقتحمت في الـ 6 من يناير 2021 مبنى الكابيتول، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
لكن الشرطة والقوات الخاصة تمكنت من إنهاء الاقتحام وأقر المشرعون نتائج التصويت التي تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.
© Sputnik / Mohamed Hassanمن هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
© Sputnik / Mohamed Hassan