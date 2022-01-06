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https://arabic.sputniknews.com/20220106/بعد-اتهامه-بتعطيل-الديمقراطية-ترامب-يهاجم-بايدن-كل-شيء-يلمسه-يتحول-إلى-فشل-1055047462.html
بعد اتهامه بتعطيل الديمقراطية... ترامب يهاجم بايدن: كل شيء يلمسه يتحول إلى فشل
بعد اتهامه بتعطيل الديمقراطية... ترامب يهاجم بايدن: كل شيء يلمسه يتحول إلى فشل
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، بعدما اتهمه الأخير بمحاولة تعطيل الديمقراطية في الولايات المتحدة، خلال إحياء الذكرى الأولى... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
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ذكرت ذلك صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ترامب اتهم بايدن بمحاولة إخفاء فشله في القيام بمهام وظيفته عن طريق لفت أنظار الأمريكيين نحو أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول قبل عام.وقالت الصحيفة: "عادو ترامب ادعائه بأنه تم حرمانه من فترة رئاسية ثانية بسبب عملية احتيال شهدتها انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020".ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب جاءت خلال رسالة بريدية اتهم فيها بايدن بالفشل في العديد من الأمور وأبرزها ما وصفه بـ"الانسحاب المروع" من أفغانستان إضافة إلى مشاكل الحدود والتضخم والطاقة.يذكر أن بايدن، قال في تصريحات سابقة اليوم على "تويتر" إن ترامب كان يحاول تعطيل الديمقراطية بعدما خسر انتخابات الرئاسة في 2020، في إشارة إلى اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في الـ 6 من يناير/ كانون الثاني 2021.ووصف بايدن أحداث اقتحام مبنى الكابيتول بـ "المعركة من أجل الروح الأمريكية"، مؤكدا أن الانتصار فيها سيتحقق بفضل عظمة الأمة الأمريكية.يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، المنتمي إلى الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اقتحمت في الـ 6 من يناير 2021 مبنى الكابيتول، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.لكن الشرطة والقوات الخاصة تمكنت من إنهاء الاقتحام وأقر المشرعون نتائج التصويت التي تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.
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بعد اتهامه بتعطيل الديمقراطية... ترامب يهاجم بايدن: كل شيء يلمسه يتحول إلى فشل

19:48 GMT 06.01.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIAالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد إعلان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد إعلان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، بعدما اتهمه الأخير بمحاولة تعطيل الديمقراطية في الولايات المتحدة، خلال إحياء الذكرى الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول في الـ 6 من يناير/ كانون الثاني 2021.
ذكرت ذلك صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ترامب اتهم بايدن بمحاولة إخفاء فشله في القيام بمهام وظيفته عن طريق لفت أنظار الأمريكيين نحو أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول قبل عام.
وقالت الصحيفة: "عادو ترامب ادعائه بأنه تم حرمانه من فترة رئاسية ثانية بسبب عملية احتيال شهدتها انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020".
ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب جاءت خلال رسالة بريدية اتهم فيها بايدن بالفشل في العديد من الأمور وأبرزها ما وصفه بـ"الانسحاب المروع" من أفغانستان إضافة إلى مشاكل الحدود والتضخم والطاقة.

كل شيء يلمسه بايدن يتحول إلى فشل.

دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق
يذكر أن بايدن، قال في تصريحات سابقة اليوم على "تويتر" إن ترامب كان يحاول تعطيل الديمقراطية بعدما خسر انتخابات الرئاسة في 2020، في إشارة إلى اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في الـ 6 من يناير/ كانون الثاني 2021.
ترامب يرى أن السلطة فوق المبادئ وأن مصلحته الشخصية أهم من الدستور والديمقراطية.
جو بايدن
الرئيس الأمريكي
ووصف بايدن أحداث اقتحام مبنى الكابيتول بـ "المعركة من أجل الروح الأمريكية"، مؤكدا أن الانتصار فيها سيتحقق بفضل عظمة الأمة الأمريكية.
يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، المنتمي إلى الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اقتحمت في الـ 6 من يناير 2021 مبنى الكابيتول، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
© REUTERS / MIKE THEILERاقتحام مبنى الكابيتول
اقتحام مبنى الكابيتول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
اقتحام مبنى الكابيتول
© REUTERS / MIKE THEILER
لكن الشرطة والقوات الخاصة تمكنت من إنهاء الاقتحام وأقر المشرعون نتائج التصويت التي تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.
© Sputnik / Mohamed Hassanمن هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
© Sputnik / Mohamed Hassan
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