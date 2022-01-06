https://arabic.sputniknews.com/20220106/بعد-اتهامه-بتعطيل-الديمقراطية-ترامب-يهاجم-بايدن-كل-شيء-يلمسه-يتحول-إلى-فشل-1055047462.html

بعد اتهامه بتعطيل الديمقراطية... ترامب يهاجم بايدن: كل شيء يلمسه يتحول إلى فشل

بعد اتهامه بتعطيل الديمقراطية... ترامب يهاجم بايدن: كل شيء يلمسه يتحول إلى فشل

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، بعدما اتهمه الأخير بمحاولة تعطيل الديمقراطية في الولايات المتحدة، خلال إحياء الذكرى الأولى... 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T19:48+0000

2022-01-06T19:48+0000

2022-01-06T19:48+0000

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ذكرت ذلك صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ترامب اتهم بايدن بمحاولة إخفاء فشله في القيام بمهام وظيفته عن طريق لفت أنظار الأمريكيين نحو أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول قبل عام.وقالت الصحيفة: "عادو ترامب ادعائه بأنه تم حرمانه من فترة رئاسية ثانية بسبب عملية احتيال شهدتها انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020".ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات ترامب جاءت خلال رسالة بريدية اتهم فيها بايدن بالفشل في العديد من الأمور وأبرزها ما وصفه بـ"الانسحاب المروع" من أفغانستان إضافة إلى مشاكل الحدود والتضخم والطاقة.يذكر أن بايدن، قال في تصريحات سابقة اليوم على "تويتر" إن ترامب كان يحاول تعطيل الديمقراطية بعدما خسر انتخابات الرئاسة في 2020، في إشارة إلى اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في الـ 6 من يناير/ كانون الثاني 2021.ووصف بايدن أحداث اقتحام مبنى الكابيتول بـ "المعركة من أجل الروح الأمريكية"، مؤكدا أن الانتصار فيها سيتحقق بفضل عظمة الأمة الأمريكية.يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، المنتمي إلى الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اقتحمت في الـ 6 من يناير 2021 مبنى الكابيتول، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.لكن الشرطة والقوات الخاصة تمكنت من إنهاء الاقتحام وأقر المشرعون نتائج التصويت التي تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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