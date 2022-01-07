https://arabic.sputniknews.com/20220107/رئيس-كازاخستان-يأمر-الجيش-بإطلاق-النار-على-المسلحين-دون-سابق-إنذار-1055056322.html

رئيس كازاخستان يأمر الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار

رئيس كازاخستان يأمر الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار

أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، الجيش بإطلاق النار على المسلحين دون سابق إنذار. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T08:48+0000

2022-01-07T08:48+0000

2022-01-07T08:59+0000

العالم

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وقال توكاييف في خطاب نقلته قناة "خبر 24" التلفزيونية: "أعطيت الأمر لأجهزة إنفاذ القانون والجيش بفتح النار للقتل دون سابق إنذار".في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان: "حتى الآن، وبالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جمهورية كازاخستان، تم وضع مطار ألماتي تحت السيطرة الكاملة".كما أضافت وزارة الدفاع أن مهام قوات حفظ السلام الروسية تضمن أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة في ألما آتا وغيرها من المرافق المهمة "يتم ضمان أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة في المدينة والمرافق المهمة الأخرى".وألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد.وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن الوزارة الداخلية الكازاخية أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.وأضافت وزارة الداخلية أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/كازاخستان-اعتقال-أكثر-من-3-آلاف-شخص-ومقتل-26-مسلحا-على-أيدي-قوات-الأمن-1055051321.html

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