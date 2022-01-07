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كازاخستان.. اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص ومقتل 26 مسلحا على أيدي قوات الأمن
كازاخستان.. اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص ومقتل 26 مسلحا على أيدي قوات الأمن
ألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات في التي شهدتها البلاد. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T04:35+0000
2022-01-07T04:35+0000
كازاخستان
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نور سلطان - سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن الوزارة الداخلية الكازاخية أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.وأضافت وزارة الداخلية أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة.وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، وصول قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة إلى كازاخستان وبدء تنفيذها المهام المنوطة بها.تدهور الوضع في مدينة ألما آتا، العاصمة الأولى للجمهورية، في خضم استمرار الاحتجاجات في كازاخستان حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" في البلاد.واستولى مجهولون في المدينة على عدد من مقار الأجهزة الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التلفزيون والمنشآت التجارية وتدميرها جزئيًا.وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/فوضى-وعمليات-سطو-وتخريب-تشهدها-ألما-آتا-1055044253.html
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كازاخستان.. اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص ومقتل 26 مسلحا على أيدي قوات الأمن

04:35 GMT 07.01.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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ألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من 3 آلاف شخص خلال الاضطرابات في التي شهدتها البلاد.
نور سلطان - سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن الوزارة الداخلية الكازاخية أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن.
وأضافت وزارة الداخلية أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة.
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
فوضى وعمليات سطو وتخريب تشهدها ألما آتا
أمس, 16:07 GMT
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، وصول قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة إلى كازاخستان وبدء تنفيذها المهام المنوطة بها.
تدهور الوضع في مدينة ألما آتا، العاصمة الأولى للجمهورية، في خضم استمرار الاحتجاجات في كازاخستان حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" في البلاد.
واستولى مجهولون في المدينة على عدد من مقار الأجهزة الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التلفزيون والمنشآت التجارية وتدميرها جزئيًا.
وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.
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