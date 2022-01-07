https://arabic.sputniknews.com/20220107/صاحب-عمل-يدفع-راتب-موظف-سابق-91-ألف-بنس-نقدا-مغطاة-بالزيت-صورة-1055079941.html

صاحب عمل يدفع راتب موظف سابق 91 ألف بنس نقدا ‏مغطاة بالزيت... صورة

صاحب عمل يدفع راتب موظف سابق 91 ألف بنس نقدا ‏مغطاة بالزيت... صورة

واجه صاحب عمل في أمريكا دعوى قضائية مرفوعة ضده من جانب الحكومة الأمريكية، بعد سداده ‏الراتب الأخير لموظف سابق، نقدا في صورة 91 ألف بنس مغطى بالزيت.‏ 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T20:32+0000

2022-01-07T20:32+0000

2022-01-07T20:32+0000

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وبدأت القصة عندما قدم الموظف السابق من ولاية جورجيا الأمريكية، أندريا فلاتن، شكوى إلى منظمي العمل في عام 2021، والتي يتهم فيها صاحب العمل بفشله في إصدار راتبه النهائي البالغ 915 دولار، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.بعدها فوجئ فلاتن بوجود جبل من 91 ألف بنس مغطى بالزيت ملقاة عند منزله، الأمر الذي أثار غضبه بشدة.وأمام ذلك التصرف، رفعت وزارة العمل الأمريكية دعوى قضائية ضد صاحب العمل، بعدما اعتبرت أن حيلته تصل إلى حد الانتقام من الموظف السابق.ووفقا لشكوى الحكومة، فقد قرر صاحب العمل أن يدفع البنسات للموظف بعد ساعات من علمه أن فلاتن اتصل بمنظمي العمل بشأن راتبه المفقود.ويحق للعمال بموجب القانون الأمريكي تلقي معلومات حول حقوقهم في مكان العمل، والحصول على الأجور التي يتقاضونها دون خوف من المضايقة أو الترهيب.كما قررت وزارة العمل الأمريكي أن صاحب العمل حرم بشكل غير قانوني العمال الآخرين في متجره من أجر العمل الإضافي، فضلا عن عدم احتفاظه بسجلات العمل والأجور المناسبة.وبعد أن قدمت وزارة العمل الأمريكية شكواها ضد صاحب العمل، أكد أندريا فلاتن في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أنه سيحفز العمال الآخرين الذين يشعرون أنهم محرومون خطأً من أجورهم على تقديم شكوى.

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