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https://arabic.sputniknews.com/20220107/صهريج-مواد-بترولية-ينكمش-فجأة-من-تلقاء-نفسه-فيديو-1055059007.html
صهريج مواد بترولية ينكمش فجأة من تلقاء نفسه... فيديو
صهريج مواد بترولية ينكمش فجأة من تلقاء نفسه... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر لحظة انكماش صهريج مواد بترولية من تلقاء نفسه وبشكل مفاجئ. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T10:19+0000
2022-01-07T10:19+0000
2022-01-07T10:19+0000
نادي الفيديو
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ويظهر في الفيديو شاحنة نقل محملة بصهريج مواد بترولية تقف إلى جوار أحد المباني، وفجأة يحدث انكماش قوي في وسط الصريج ينتج عنه انبعاج الشاحنة بأكملها.يشار إلى أنه لم يعرف السبب الحقيقي وراء هذا الانكماش المفاجئ، وما إذا كان نتيجة تفاعلات كيميائية غير عادية داخل الصهريج، إلا أن الأمر لم يسفر عن انفجار أو إصابات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
صهريج مواد بترولية ينكمش فجأة من تلقاء نفسه... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر لحظة انكماش صهريج مواد بترولية من تلقاء نفسه وبشكل مفاجئ.
ويظهر في الفيديو شاحنة نقل محملة بصهريج مواد بترولية تقف إلى جوار أحد المباني، وفجأة يحدث انكماش قوي في وسط الصريج ينتج عنه انبعاج الشاحنة بأكملها.
يشار إلى أنه لم يعرف السبب الحقيقي وراء هذا الانكماش المفاجئ، وما إذا كان نتيجة تفاعلات كيميائية غير عادية داخل الصهريج، إلا أن الأمر لم يسفر عن انفجار أو إصابات.