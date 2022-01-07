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صهريج مواد بترولية ينكمش فجأة من تلقاء نفسه... فيديو
صهريج مواد بترولية ينكمش فجأة من تلقاء نفسه... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر لحظة انكماش صهريج مواد بترولية من تلقاء نفسه وبشكل مفاجئ. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر في الفيديو شاحنة نقل محملة بصهريج مواد بترولية تقف إلى جوار أحد المباني، وفجأة يحدث انكماش قوي في وسط الصريج ينتج عنه انبعاج الشاحنة بأكملها.يشار إلى أنه لم يعرف السبب الحقيقي وراء هذا الانكماش المفاجئ، وما إذا كان نتيجة تفاعلات كيميائية غير عادية داخل الصهريج، إلا أن الأمر لم يسفر عن انفجار أو إصابات.
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صهريج مواد بترولية ينكمش فجأة من تلقاء نفسه... فيديو

10:19 GMT 07.01.2022
© Sputnik . Nikolay Pashin / الذهاب إلى بنك الصورعربة صهريج تحتوي على حامض النتريك
عربة صهريج تحتوي على حامض النتريك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Nikolay Pashin
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر لحظة انكماش صهريج مواد بترولية من تلقاء نفسه وبشكل مفاجئ.
ويظهر في الفيديو شاحنة نقل محملة بصهريج مواد بترولية تقف إلى جوار أحد المباني، وفجأة يحدث انكماش قوي في وسط الصريج ينتج عنه انبعاج الشاحنة بأكملها.
يشار إلى أنه لم يعرف السبب الحقيقي وراء هذا الانكماش المفاجئ، وما إذا كان نتيجة تفاعلات كيميائية غير عادية داخل الصهريج، إلا أن الأمر لم يسفر عن انفجار أو إصابات.
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