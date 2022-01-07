كازاخستان تفرض المستوى الأعلى للتهديد الإرهابي في البلاد

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بوابة "تينغيري نيوز.كي زي" على "تلغزام": "فُرض المستوى الأعلى للتهديد الإرهابي في جميع أنحاء كازاخستان".وقبل أيام اندلعت احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث التظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.وتحولت الاحتجاجات في كازاخستان، خلال اليومين الأخيرين، لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت لوقوع قتلى ومصابين من الطرفين، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.كما أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
أعلنت السلطات الكازاخستانية، اليوم الجمعة، عن فرضها أعلى مستوى للتهديد الإرهابي في أنحاء البلاد كافة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بوابة "تينغيري نيوز.كي زي" على "تلغزام": "فُرض المستوى الأعلى للتهديد الإرهابي في جميع أنحاء كازاخستان".
وقبل أيام اندلعت احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث التظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.
وتحولت الاحتجاجات في كازاخستان، خلال اليومين الأخيرين، لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت لوقوع قتلى ومصابين من الطرفين، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.
كما أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".