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ممثل تجاري روسي: الإمارات قد تصبح منصة لتوطين مؤسسات المعالجة الروسية
ممثل تجاري روسي: الإمارات قد تصبح منصة لتوطين مؤسسات المعالجة الروسية
أعلن الممثل التجاري الروسي لدى الإمارات، أندريه تيريخين، اليوم الجمعة، أن روسيا تنظر إلى الإمارات كمنصة لتوطين شركات المعالجة الروسية من أجل تقريبها من الأسواق... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T13:31+0000
2022-01-07T13:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال تيريخين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تحظى الإمارات باهتمام كبير كمنصة محتملة لتوطين شركات المعالجة الروسية من أجل تقريبها من الأسواق للاستهلاك النهائي للمنتجات المصنعة. وتجد الإشارة في هذا الصدد، إلى التجربة الإيجابية لشركة "ميتاللوينفيست" للتعدين، والمتخصصة في صناعة الصلب في الإنشاء والتشغيل الناجح لمشروع في المنطقة الاقتصادية الحرة لإمارة الشارقة لإنتاج حديد التسليح بطاقة مليون طن سنويا، من المواد الخام الموردة من الإنتاج الروسي".وأوضح أنه يمكن تكرار تجربة شركة "ميتاللوينفيست" بنجاح مع أنواع أخرى من المنتجات من مختلف الصناعات، مثل المعادن والإنتاج الكيميائي والزراعة وصناعة الأغذية.واختتم بالقول: "يمكن للمصنعين الروس للمنتجات الزراعية توريد المنتجات شبه المصنعة أو المواد الخام مع توطين معالجتهم العميقة في مؤسساتهم الخاصة في الإمارات العربية المتحدة مع التسويق اللاحق محليا وفي أسواق دول منطقة الخليج وشرق أفريقيا، والتي يوجد في الإمارات مناطق تجارة حرة تسمح بتسليم المنتجات ذات المنشأ الإماراتي دون ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من القيود الجمركية وغير الجمركية".
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أخبار روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

ممثل تجاري روسي: الإمارات قد تصبح منصة لتوطين مؤسسات المعالجة الروسية

13:31 GMT 07.01.2022
© Sputnik . Eduard Khayrulinمعرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Eduard Khayrulin
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أعلن الممثل التجاري الروسي لدى الإمارات، أندريه تيريخين، اليوم الجمعة، أن روسيا تنظر إلى الإمارات كمنصة لتوطين شركات المعالجة الروسية من أجل تقريبها من الأسواق للاستهلاك النهائي للمنتجات المصنعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال تيريخين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تحظى الإمارات باهتمام كبير كمنصة محتملة لتوطين شركات المعالجة الروسية من أجل تقريبها من الأسواق للاستهلاك النهائي للمنتجات المصنعة. وتجد الإشارة في هذا الصدد، إلى التجربة الإيجابية لشركة "ميتاللوينفيست" للتعدين، والمتخصصة في صناعة الصلب في الإنشاء والتشغيل الناجح لمشروع في المنطقة الاقتصادية الحرة لإمارة الشارقة لإنتاج حديد التسليح بطاقة مليون طن سنويا، من المواد الخام الموردة من الإنتاج الروسي".
وأوضح أنه يمكن تكرار تجربة شركة "ميتاللوينفيست" بنجاح مع أنواع أخرى من المنتجات من مختلف الصناعات، مثل المعادن والإنتاج الكيميائي والزراعة وصناعة الأغذية.
واختتم بالقول: "يمكن للمصنعين الروس للمنتجات الزراعية توريد المنتجات شبه المصنعة أو المواد الخام مع توطين معالجتهم العميقة في مؤسساتهم الخاصة في الإمارات العربية المتحدة مع التسويق اللاحق محليا وفي أسواق دول منطقة الخليج وشرق أفريقيا، والتي يوجد في الإمارات مناطق تجارة حرة تسمح بتسليم المنتجات ذات المنشأ الإماراتي دون ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من القيود الجمركية وغير الجمركية".
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