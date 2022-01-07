https://arabic.sputniknews.com/20220107/نيوكاسل-يعلن-عن-أول-صفقاته-منذ-انتقال-ملكيته-إلى-صندوق-الاستثمار-السعودي-1055058293.html

نيوكاسل يعلن عن أول صفقاته منذ انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي

نيوكاسل يعلن عن أول صفقاته منذ انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، أنه تعاقد مع المدافع الدولي كيران تريبيير لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T09:54+0000

2022-01-07T09:54+0000

2022-01-07T09:54+0000

رياضة

نيوكاسل

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وأكد نيوكاسل في بيان رسمي تعاقده مع اللاعب الإنجليزي صاحب الـ31 عاما وعودته من جديد إلى بريميرليغ، بعدما رحل إلى أتلتيكو مدريد من توتنهام في صيف 2019.وأشار البيان إلى أن مدة تعاقده مع اللاعب الإنجليزي عامين ونصف العام.من جانبه، قال تريبيير: "أنا سعيد جدا بالانضمام لهذا النادي الرائع. ولقد استمتعت حقا بوجودي في صفوف أتلتيكو مدريد".وأضاف: "بعد علمي برغبة نيوكاسل في التعاقد معي وبالنظر لعملي في السابق مع إيدي هاو (المدرب)، فإنني أدركت رغبتي في المكان الذي أود التواجد به".وكان تريبييه قد بدأ مسرته في مانشستر سيتي وانضم إلى بارنسلي ثم بيرنلي تحت قيادة إيدي هاو، قبل أن ينتقل إلى توتنهام في 2015، ولعب في دوري أبطال أوروبا، ومع المنتخب الإنجليزي الأول ضد فرنسا في يونيو/حزيران 2017، كان الظهور الأول له من أصل 35 مباراة دولية.وفي يوليو/تموز 2019، انضم إلى أتلتيكو مدريد ليصبح أول لاعب إنجليزي للنادي الإسباني وحقق لقب الدوري.والموسم الماضي لعب مع ناديه الإسباني 28 مباراة، وحل وصيفا لـ يورو 2020 مع منتخب بلاده بعدما خسر أمام إيطاليا في النهائي.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، استحوذ صندوق الاستثمار العام السعودي على نادي نيوكاسل بالكامل.ويمثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ استثماراته 430 مليار دولار صندوق الثروة السيادية للمملكة وهو محور جهود السعودية لتنويع نشاطها الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط.

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رياضة, نيوكاسل