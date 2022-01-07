نيوكاسل يعلن عن أول صفقاته منذ انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي
© REUTERS / LEE SMITHفرحة جماهير نيوكاسل يونايتد من أمام السانت جيمس بارك بعد الاعلان الرسمي عن استحواذ السعودية على نيوكاسل بنسبة 100%
أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، أنه تعاقد مع المدافع الدولي كيران تريبيير لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأكد نيوكاسل في بيان رسمي تعاقده مع اللاعب الإنجليزي صاحب الـ31 عاما وعودته من جديد إلى بريميرليغ، بعدما رحل إلى أتلتيكو مدريد من توتنهام في صيف 2019.
Welcome to the family Kieran. Onwards and upwards 💪🏻❤️ @NUFC #nufc #KieranTrippier https://t.co/R00uMARXCp— Mehrdad Ghodoussi (@ghodoussi) January 7, 2022
وأشار البيان إلى أن مدة تعاقده مع اللاعب الإنجليزي عامين ونصف العام.
من جانبه، قال تريبيير: "أنا سعيد جدا بالانضمام لهذا النادي الرائع. ولقد استمتعت حقا بوجودي في صفوف أتلتيكو مدريد".
وأضاف: "بعد علمي برغبة نيوكاسل في التعاقد معي وبالنظر لعملي في السابق مع إيدي هاو (المدرب)، فإنني أدركت رغبتي في المكان الذي أود التواجد به".
وأضاف: "بعد علمي برغبة نيوكاسل في التعاقد معي وبالنظر لعملي في السابق مع إيدي هاو (المدرب)، فإنني أدركت رغبتي في المكان الذي أود التواجد به".
🗣 "It's an honour for me to be here."— Newcastle United FC (@NUFC) January 7, 2022
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وكان تريبييه قد بدأ مسرته في مانشستر سيتي وانضم إلى بارنسلي ثم بيرنلي تحت قيادة إيدي هاو، قبل أن ينتقل إلى توتنهام في 2015، ولعب في دوري أبطال أوروبا، ومع المنتخب الإنجليزي الأول ضد فرنسا في يونيو/حزيران 2017، كان الظهور الأول له من أصل 35 مباراة دولية.
وفي يوليو/تموز 2019، انضم إلى أتلتيكو مدريد ليصبح أول لاعب إنجليزي للنادي الإسباني وحقق لقب الدوري.
🤝— Newcastle United FC (@NUFC) January 7, 2022
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والموسم الماضي لعب مع ناديه الإسباني 28 مباراة، وحل وصيفا لـ يورو 2020 مع منتخب بلاده بعدما خسر أمام إيطاليا في النهائي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، استحوذ صندوق الاستثمار العام السعودي على نادي نيوكاسل بالكامل.
ويمثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ استثماراته 430 مليار دولار صندوق الثروة السيادية للمملكة وهو محور جهود السعودية لتنويع نشاطها الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط.