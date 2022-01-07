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https://arabic.sputniknews.com/20220107/وزارة-الصناعة-الكازاخستانية-مطار-ألما-آتا-الدولي-يستقبل-فقط-الطائرات-العسكرية-1055065914.html
وزارة الصناعة الكازاخستانية: مطار ألما آتا الدولي يستقبل فقط الطائرات العسكرية
وزارة الصناعة الكازاخستانية: مطار ألما آتا الدولي يستقبل فقط الطائرات العسكرية
أكدت الخدمة الصحفية لوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، أن مطار ألما آتا الدولي يستقبل فقط الطائرات العسكرية، مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد موعد... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T13:25+0000
2022-01-07T13:25+0000
العالم
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وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "المطار لا يستقبل الآن الطائرات المدنية بل العسكرية فقط".وردا على سؤال حول موعد استئناف المطار للعمل بكامل طاقته، ردت الدائرة بأنه "لم يُعرف بعد".هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان صباح اليوم الجمعة: "حتى الآن، وبالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جمهورية كازاخستان، تم وضع مطار ألما آتا تحت السيطرة الكاملة".كما أضافت وزارة الدفاع أن مهام قوات حفظ السلام الروسية تضمن أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة في ألما آتا وغيرها من المرافق المهمة و"يتم ضمان أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة في المدينة والمرافق المهمة الأخرى".وأفيد، في وقت سابق، أن مجموعة من أكثر من 70 طائرة من طراز "إيل-76" و5 طائرات من طراز "أنتونوف أن-124"، تنقل على مدار الساعة وحدات من الوحدة الروسية التابعة لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.إلى ذلك أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/قوات-حفظ-السلام-الروسية-بالتعاون-مع-عناصر-إنفاذ-القانون-الكازاخستانية-تسيطر-على-مطار-ألما-آتا-1055054412.html
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العالم

وزارة الصناعة الكازاخستانية: مطار ألما آتا الدولي يستقبل فقط الطائرات العسكرية

13:25 GMT 07.01.2022
© REUTERS / Pavel MikheyevВойска в международном аэропорту Алматы после антиправительственных протестов, вызванных повышением цен на топливо
Войска в международном аэропорту Алматы после антиправительственных протестов, вызванных повышением цен на топливо - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
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أكدت الخدمة الصحفية لوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، أن مطار ألما آتا الدولي يستقبل فقط الطائرات العسكرية، مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد موعد استقبال الرحلات المدنية.
وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "المطار لا يستقبل الآن الطائرات المدنية بل العسكرية فقط".
وردا على سؤال حول موعد استئناف المطار للعمل بكامل طاقته، ردت الدائرة بأنه "لم يُعرف بعد".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان صباح اليوم الجمعة: "حتى الآن، وبالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جمهورية كازاخستان، تم وضع مطار ألما آتا تحت السيطرة الكاملة".
كما أضافت وزارة الدفاع أن مهام قوات حفظ السلام الروسية تضمن أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة في ألما آتا وغيرها من المرافق المهمة و"يتم ضمان أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة في المدينة والمرافق المهمة الأخرى".
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع عناصر إنفاذ القانون الكازاخستانية تسيطر على مطار ألما آتا
07:53 GMT
وأفيد، في وقت سابق، أن مجموعة من أكثر من 70 طائرة من طراز "إيل-76" و5 طائرات من طراز "أنتونوف أن-124"، تنقل على مدار الساعة وحدات من الوحدة الروسية التابعة لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.
إلى ذلك أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
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