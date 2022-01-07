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وزير خارجية فرنسا يحث السعودية على التحلي بالشفافية بشأن انفجار رالي دكار
وزير خارجية فرنسا يحث السعودية على التحلي بالشفافية بشأن انفجار رالي دكار
علق وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، على الانفجار الذي وقع تحت سيارة فرنسية شاركت في رالي دكار في المملكة العربية السعودية في أواخر عام 2021. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T08:32+0000
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وقال لو دريان في مقابلة مع قناة "BFMTV"، إن الانفجار الذي وقع تحت سيارة فرنسية شاركت في رالي دكار للسيارات في السعودية في أواخر عام 2021 ربما كان هجوما إرهابيا.كما حث الوزير الفرنسي المملكة على التحلي بالشفافية في هذا الشأن.وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن سيارة شاركت في رالي باريس دكار تعرضت لانفجار في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وأنهم يجرون تحقيقا في شبهة عمل إرهابي.وقال ممثلو الادعاء في بيان، إن الانفجار وقع في 30 ديسمبر/ كانون الأول، في مدينة جدة السعودية.وأضاف البيان أن طاقم السيارة كان يتكون من 5 فرنسيين، لافتة إلى أن السائق أصيب بجروح خطيرة.وانطلقت في 1 يناير/كانون الثاني، أولى فعليات رالي داكار لعام 2022، والذي يقام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وقبل الانطلاق وقع حادث لمركبة كان يستقلها الفريق الفرنسي المشارك في المسابقة .وأصدر السلطات السعودية بيان رسمي، نفت فيه وجود أي شبهة جنائية في الحادث.وتعتبر تلك الدورة الثالثة على التوالي، والتي تقام وسط اهتمام عالمي كبير، حيث يشهد حماس وإثارة مقارنة بالدورات السابقة.
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العالم, فرنسا, أخبار العالم الآن, السعودية

وزير خارجية فرنسا يحث السعودية على التحلي بالشفافية بشأن انفجار رالي دكار

08:32 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / STEPHANE DE SAKUTIN وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / STEPHANE DE SAKUTIN
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علق وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، على الانفجار الذي وقع تحت سيارة فرنسية شاركت في رالي دكار في المملكة العربية السعودية في أواخر عام 2021.
وقال لو دريان في مقابلة مع قناة "BFMTV"، إن الانفجار الذي وقع تحت سيارة فرنسية شاركت في رالي دكار للسيارات في السعودية في أواخر عام 2021 ربما كان هجوما إرهابيا.
كما حث الوزير الفرنسي المملكة على التحلي بالشفافية في هذا الشأن.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن سيارة شاركت في رالي باريس دكار تعرضت لانفجار في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وأنهم يجرون تحقيقا في شبهة عمل إرهابي.
وقال ممثلو الادعاء في بيان، إن الانفجار وقع في 30 ديسمبر/ كانون الأول، في مدينة جدة السعودية.
وأكد أن الادعاء الفرنسي فتح تحقيقا في شبهة عمل إرهابي بشأن الحادث.
وأضاف البيان أن طاقم السيارة كان يتكون من 5 فرنسيين، لافتة إلى أن السائق أصيب بجروح خطيرة.
وانطلقت في 1 يناير/كانون الثاني، أولى فعليات رالي داكار لعام 2022، والذي يقام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وقبل الانطلاق وقع حادث لمركبة كان يستقلها الفريق الفرنسي المشارك في المسابقة .
وأصدر السلطات السعودية بيان رسمي، نفت فيه وجود أي شبهة جنائية في الحادث.
وتعتبر تلك الدورة الثالثة على التوالي، والتي تقام وسط اهتمام عالمي كبير، حيث يشهد حماس وإثارة مقارنة بالدورات السابقة.
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