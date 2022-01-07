وزير خارجية فرنسا يحث السعودية على التحلي بالشفافية بشأن انفجار رالي دكار

وقال لو دريان في مقابلة مع قناة "BFMTV"، إن الانفجار الذي وقع تحت سيارة فرنسية شاركت في رالي دكار للسيارات في السعودية في أواخر عام 2021 ربما كان هجوما إرهابيا.كما حث الوزير الفرنسي المملكة على التحلي بالشفافية في هذا الشأن.وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن سيارة شاركت في رالي باريس دكار تعرضت لانفجار في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وأنهم يجرون تحقيقا في شبهة عمل إرهابي.وقال ممثلو الادعاء في بيان، إن الانفجار وقع في 30 ديسمبر/ كانون الأول، في مدينة جدة السعودية.وأضاف البيان أن طاقم السيارة كان يتكون من 5 فرنسيين، لافتة إلى أن السائق أصيب بجروح خطيرة.وانطلقت في 1 يناير/كانون الثاني، أولى فعليات رالي داكار لعام 2022، والذي يقام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وقبل الانطلاق وقع حادث لمركبة كان يستقلها الفريق الفرنسي المشارك في المسابقة .وأصدر السلطات السعودية بيان رسمي، نفت فيه وجود أي شبهة جنائية في الحادث.وتعتبر تلك الدورة الثالثة على التوالي، والتي تقام وسط اهتمام عالمي كبير، حيث يشهد حماس وإثارة مقارنة بالدورات السابقة.