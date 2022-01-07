وفاة سيدني بواتييه... أول ممثل أسود يفوز بجائزة أوسكار

وقال نائب رئيس الوزراء في جزر البهاما، تشيستر كوبر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن بواتييه، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والباهامية، كان "رمزا وبطلا وموجها ومقاتلا وكنزا وطنيا".ويعد سيدني بواتييه هو أول نجم أسود يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار عن فيلم "The Defiant Ones" لعام 1958، وبعد مرور 6 سنوات، أصبح أول ممثل أسود يفوز بأوسكار أفضل ممثل عن أدائه في "Lilies of the Field".وحقق بواتييه شعبية سائدة بسلسلة من الأدوار الرائدة، في وقت شهد توتر عرقي كبير في أمريكا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.ووازن الممثل الراحل بين النجاح والإحساس بالواجب لاختيار الأعمال الفنية التي عالجت التعصب والقوالب النمطية، بما في ذلك كلاسيكياته في عام 1967 "احزر من سيأتي للعشاء" و"في حرارة الليل".وأكد تشيستر كوبر عن الراحل سيدني بواتييه أنه "فعل الكثير ليُظهر للعالم أن أولئك الذين قدموا من البدايات الأكثر تواضعا في إمكانهم تغيير العالم".وأردف: "سنفتقده بشدة، لكن إرثه لن يُنسى أبدا".وفي عام 2002، نال سيدني بواتييه جائزة أوسكار فخرية عن "أدائه غير العادي" على الشاشة الفضية و"كرامته وأسلوبه وذكائه".