https://arabic.sputniknews.com/20220108/إطلاق-نار-على-متظاهرين-مزقوا-صور-سليماني-في-الكوت-جنوبي-العراق--1055102596.html

إطلاق نار على متظاهرين مزقوا صور سليماني في الكوت جنوبي العراق

إطلاق نار على متظاهرين مزقوا صور سليماني في الكوت جنوبي العراق

أطلق مسلحون، اليوم السبت، النار على متظاهرين حاولوا منع إقامة احتفال إحياء لذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في مركز مدينة الكوت جنوبي... 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T14:58+0000

2022-01-08T14:58+0000

2022-01-08T14:58+0000

فيلق القدس

العراق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406484_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f32a06695f9b5251f866c410b5dcb78.jpg

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني أن اثنين من المتظاهرين أصيبا بجروح.وأوضح أن فصائل مسلحة عراقية كانت تخطط لإقامة احتفال بذكرى سليماني، إلا أن نحو 150 إلى 200 متظاهر تجمعوا في ساحة الاحتفالات في وسط المدينة.وذكر أن المتظاهرين اقتحموا مكان الاحتفالية التي كانت على وشك الانطلاق، لمنع إقامتها ومزقوا صور سليماني.في المقابل، أطلق أحد عناصر الفصائل المسلحة النار على المحتجين وأصاب اثنين، بحسب المصدر.وأحيت الحكومة الإيرانية وحلفاؤها في المنطقة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، خاصة في بغداد والمدن الجنوبية التي تعاني من البطالة والفقر، ضدّ النظام والفساد وضد ما يرون أنه النفوذ المتزايد لإيران في البلاد.لكن الحركة تعرضت لقمع دموي أودى بحياة أكثر من 600 شخص، وتسبب في إصابة ما لا يقل عن 30 ألفاً بجروح.

https://arabic.sputniknews.com/20220108/الصدر-يؤكد-أنه-لا-مكان-للميليشيات-في-العراق-وأن-الجميع-سيدعم-الجيش-والشرطة-والقوات-الأمنية-1055093850.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فيلق القدس, العراق