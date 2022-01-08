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https://arabic.sputniknews.com/20220108/إطلاق-نار-على-متظاهرين-مزقوا-صور-سليماني-في-الكوت-جنوبي-العراق--1055102596.html
إطلاق نار على متظاهرين مزقوا صور سليماني في الكوت جنوبي العراق
إطلاق نار على متظاهرين مزقوا صور سليماني في الكوت جنوبي العراق
أطلق مسلحون، اليوم السبت، النار على متظاهرين حاولوا منع إقامة احتفال إحياء لذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في مركز مدينة الكوت جنوبي... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T14:58+0000
2022-01-08T14:58+0000
2022-01-08T14:58+0000
فيلق القدس
العراق
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني أن اثنين من المتظاهرين أصيبا بجروح.وأوضح أن فصائل مسلحة عراقية كانت تخطط لإقامة احتفال بذكرى سليماني، إلا أن نحو 150 إلى 200 متظاهر تجمعوا في ساحة الاحتفالات في وسط المدينة.وذكر أن المتظاهرين اقتحموا مكان الاحتفالية التي كانت على وشك الانطلاق، لمنع إقامتها ومزقوا صور سليماني.في المقابل، أطلق أحد عناصر الفصائل المسلحة النار على المحتجين وأصاب اثنين، بحسب المصدر.وأحيت الحكومة الإيرانية وحلفاؤها في المنطقة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، خاصة في بغداد والمدن الجنوبية التي تعاني من البطالة والفقر، ضدّ النظام والفساد وضد ما يرون أنه النفوذ المتزايد لإيران في البلاد.لكن الحركة تعرضت لقمع دموي أودى بحياة أكثر من 600 شخص، وتسبب في إصابة ما لا يقل عن 30 ألفاً بجروح.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/الصدر-يؤكد-أنه-لا-مكان-للميليشيات-في-العراق-وأن-الجميع-سيدعم-الجيش-والشرطة-والقوات-الأمنية-1055093850.html
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فيلق القدس, العراق
إطلاق نار على متظاهرين مزقوا صور سليماني في الكوت جنوبي العراق
أطلق مسلحون، اليوم السبت، النار على متظاهرين حاولوا منع إقامة احتفال إحياء لذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في مركز مدينة الكوت جنوبي العراق.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن
مصدر أمني
أن اثنين من المتظاهرين أصيبا بجروح.
وأوضح أن فصائل مسلحة عراقية كانت تخطط لإقامة احتفال بذكرى سليماني، إلا أن نحو 150 إلى 200 متظاهر تجمعوا في ساحة الاحتفالات في وسط المدينة.
وذكر أن المتظاهرين اقتحموا مكان الاحتفالية التي كانت على وشك الانطلاق، لمنع إقامتها ومزقوا صور سليماني.
في المقابل، أطلق أحد عناصر الفصائل المسلحة النار على المحتجين وأصاب اثنين، بحسب المصدر.
وأحيت الحكومة الإيرانية وحلفاؤها في المنطقة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال
قائد فيلق القدس
سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، خاصة في بغداد والمدن الجنوبية التي تعاني من البطالة والفقر، ضدّ النظام والفساد وضد ما يرون أنه النفوذ المتزايد لإيران في البلاد.
لكن الحركة تعرضت لقمع دموي أودى بحياة أكثر من 600 شخص، وتسبب في إصابة ما لا يقل عن 30 ألفاً بجروح.