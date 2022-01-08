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https://arabic.sputniknews.com/20220108/إيقاف-مباراة-في-الدوري-القطري-بعد-إغماء-أحد-اللاعبين-فيديو-1055109431.html
إيقاف مباراة في الدوري القطري بعد إغماء أحد اللاعبين... فيديو
إيقاف مباراة في الدوري القطري بعد إغماء أحد اللاعبين... فيديو
أوقف حكم مباراة الوكرة القطري والريان لحساب منافسات الجولة الـ13 من الدوري القطري بعد تعرض عثمان كوليبالي لاعب الوكرة للإغماء. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T17:29+0000
2022-01-08T17:29+0000
2022-01-08T17:29+0000
رياضة
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وتوقفت مباراة الوكرة ضد الريان عند الدقيقة 42 بعد سقوط مفاجئ للمدافع عثمان كوليبالي.وكتبت مؤسسة نجوم قطر عبر حسابها على موقع "تويتر": "نتمنى السلامة لنجم فريق #الوكرة عثمان كوليبالي .. مع أمنياتنا له بالشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب بإذن الله".وبعد نزول الجهاز الطبي للكشف على اللاعب، قرر حكم المباراة إلغائها وإطلاق صافرة النهاية.ولم تعلن رابطة دوري النجوم أو نادي الوكرة أي تفاصيل عن ما حدث للاعب عقب خروجه من الملعب وإلغاء المباراة بالفعل.وسجل الإيراني شجاع خليل زاده هدف الريان في الدقيقة 19 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الكولومبي جميس رودريجيز.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
إيقاف مباراة في الدوري القطري بعد إغماء أحد اللاعبين... فيديو
أوقف حكم مباراة الوكرة القطري والريان لحساب منافسات الجولة الـ13 من الدوري القطري بعد تعرض عثمان كوليبالي لاعب الوكرة للإغماء.
وتوقفت مباراة الوكرة ضد الريان عند الدقيقة 42 بعد سقوط مفاجئ للمدافع عثمان كوليبالي.
وكتبت مؤسسة نجوم قطر عبر حسابها على موقع "تويتر": "نتمنى السلامة لنجم فريق
#الوكرة
عثمان كوليبالي .. مع أمنياتنا له بالشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب بإذن الله".
وبعد نزول الجهاز الطبي للكشف على اللاعب، قرر حكم المباراة إلغائها وإطلاق صافرة النهاية.
ولم تعلن رابطة دوري النجوم أو نادي الوكرة أي تفاصيل عن ما حدث للاعب عقب خروجه من الملعب وإلغاء المباراة بالفعل.
وسجل الإيراني شجاع خليل زاده هدف الريان في الدقيقة 19 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الكولومبي جميس رودريجيز.