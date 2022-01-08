التحالف العربي: نتمنى ألا نضطر إلى استخدام القوة لتحرير السفينة الإماراتية "روابي"

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، في إفادة إعلامية، اليوم السبت، إن "التحالف يتمنى ألا يضطر إلى استخدام القوة لتحرير السفينة روابي".وأشار المالكي إلى أن "جميع السفن التي تعرضت لهجمات في الخليج أو مضيق هرمز أو مضيق باب المندب هي تكتيكات الحرس الثوري الإيراني".هذا وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الأربعاء، أن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي، تم من ميناء الحديدة، موضحا أن الميناء هو مركز رئيس لاستقبال وتجميع صواريخ إيران الباليستية.ونقلت قناة "الإخبارية" عن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، أن ميناء الحديدة يعد مركزا رئيسيا لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية، وبأن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي انطلق من ميناء الحديدة.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".
هذا وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الأربعاء، أن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي، تم من ميناء الحديدة، موضحا أن الميناء هو مركز رئيس لاستقبال وتجميع صواريخ إيران الباليستية.
ونقلت قناة "الإخبارية" عن التحالف العربي، اليوم الأربعاء، أن ميناء الحديدة يعد مركزا رئيسيا لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية، وبأن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة روابي انطلق من ميناء الحديدة.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، اتهم الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".