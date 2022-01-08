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الدفاع الروسية تبدأ بإجلاء المواطنين الروس من كازاخستان
الدفاع الروسية تبدأ بإجلاء المواطنين الروس من كازاخستان
أعلنت السفارة الروسية لدى كازاخستان، اليوم السبت، أن طيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيقوم بإجلاء الروس من كازاخستان ابتداءً من غد الأحد. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T09:35+0000
2022-01-08T09:35+0000
روسيا
كازاخستان
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وقالت السفارة في بيان: "مع الأخذ في الاعتبار تعليق رحلات الركاب المنتظمة عبر ألما آتا بين جمهورية كازاخستان وروسيا الاتحادية، سيتم تنفيذ رحلتين يوم 9 كانون الثاني/يناير 2022".وأوضح البيان أن "موعد الرحلتين سيكون من الساعة 17:00 حتى 18:00 من المطار الدولي لهذه المدينة عبر مسار ألما آتا – إيفانوفو؛ وألما آتا - أورينبورغ".وأشار البيان إلى أن "الرحلات سيتم تنفيذها بواسطة طيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية، لإجلاء المواطنين الروس".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/اعتقال-قائد-الأمن-الوطني-السابق-في-كازاخستان-بتهمة-الخيانة-العظمى-1055086317.html
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روسيا, كازاخستان

الدفاع الروسية تبدأ بإجلاء المواطنين الروس من كازاخستان

09:35 GMT 08.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورروسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت السفارة الروسية لدى كازاخستان، اليوم السبت، أن طيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيقوم بإجلاء الروس من كازاخستان ابتداءً من غد الأحد.
وقالت السفارة في بيان: "مع الأخذ في الاعتبار تعليق رحلات الركاب المنتظمة عبر ألما آتا بين جمهورية كازاخستان وروسيا الاتحادية، سيتم تنفيذ رحلتين يوم 9 كانون الثاني/يناير 2022".
وأوضح البيان أن "موعد الرحلتين سيكون من الساعة 17:00 حتى 18:00 من المطار الدولي لهذه المدينة عبر مسار ألما آتا – إيفانوفو؛ وألما آتا - أورينبورغ".
وأشار البيان إلى أن "الرحلات سيتم تنفيذها بواسطة طيران النقل العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية، لإجلاء المواطنين الروس".
المتظاهرون يحاصرون سيارة شرطة خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز في كازاخستان، يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
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وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".

وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
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