تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/الصينيون-يجدون-الماء-في-عينة-التربة-القمرية-1055087189.html
الصينيون يجدون الماء في عينة التربة القمرية
الصينيون يجدون الماء في عينة التربة القمرية
اكتشف العلماء الصينيون الماء في عينة من التربة القمرية سلمتها إلى الأرض محطة Chang'e-5 في عام 2020. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T08:33+0000
2022-01-08T08:33+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049079191_0:67:3405:1982_1920x0_80_0_0_2dde94eaecbf57b0ce5214a7bdeaae94.jpg
تنص مقالة البحث على أن عينة التربة القمرية تحتوي على 120 جزءا في المليون من الماء، معظمها من الرياح الشمسية، حسب "فيستي".تم إطلاق المسبار الصيني في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. عاد إلى الأرض في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، حاملاً 1731 غرامًا من تربة القمر.قامت المحطة بجمع الصخور القمرية في المنطقة غير المكتشفة في أكبر محيط قمر.هذه المهمة لها أيضا أهمية عملية جدا. لا يحتوي القمر على الماء فحسب، بل يحتوي أيضًا على معادن أرضية نادرة تستخدم في صناعة التكنولوجيا الفائقة. وأيضًا مادة تسمى مستقبل الطاقة الأرضية - الهيليوم 3.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049079191_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_b3b84c2f18f1a5d39f43ee95e6c31858.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, علوم

الصينيون يجدون الماء في عينة التربة القمرية

08:33 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / Frederic J. Brownخسوف القمر العملاق في كاليفورنيا، الولايا ت المتحدة الأمريكية 26 مايو 2021
خسوف القمر العملاق في كاليفورنيا، الولايا ت المتحدة الأمريكية 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / Frederic J. Brown
تابعنا عبر
اكتشف العلماء الصينيون الماء في عينة من التربة القمرية سلمتها إلى الأرض محطة Chang'e-5 في عام 2020.
تنص مقالة البحث على أن عينة التربة القمرية تحتوي على 120 جزءا في المليون من الماء، معظمها من الرياح الشمسية، حسب "فيستي".
تم إطلاق المسبار الصيني في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. عاد إلى الأرض في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، حاملاً 1731 غرامًا من تربة القمر.
قامت المحطة بجمع الصخور القمرية في المنطقة غير المكتشفة في أكبر محيط قمر.
وأوضح نائب مدير مركز أبحاث القمر، بي تشاو، في وقت سابق: "هذه المهمة هي قفزة تكنولوجية كبيرة. وعلى الرغم من أن التخطيط الشامل لاستكشاف القمر، والذي يشمل الدخول إلى المدار والهبوط والعودة، هي المرحلة الأخيرة، بالنسبة لبرنامج القمر العالمي الصيني، فهذه مجرد البداية".
هذه المهمة لها أيضا أهمية عملية جدا. لا يحتوي القمر على الماء فحسب، بل يحتوي أيضًا على معادن أرضية نادرة تستخدم في صناعة التكنولوجيا الفائقة. وأيضًا مادة تسمى مستقبل الطاقة الأرضية - الهيليوم 3.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:55 GMT16 وفاة و18 إصابة إثر حادث تصادم حافلتين جنوب سيناء في مصر ... صور
08:41 GMTمسؤول إيراني يهدد إسرائيل بتحويل تل أبيب وحيفا إلى جهنم برا وجوا
08:39 GMTتوكاييف: وصول قوات حفظ السلام إلى العاصمة نور سلطان أتاح نقل جزء من القوات إلى ألما آتا
08:36 GMTغضب في السعودية بسبب "تعري" فرقة راقصة وتوجيهات بفتح تحقيق عاجل... فيديو
08:33 GMTالصينيون يجدون الماء في عينة التربة القمرية
08:31 GMTنورلاند: الفترة الحالية في ليبيا اختبار لحسن نية القادة الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات
08:29 GMTالجيش السويسري يحظر استخدام واتسآب وتلغرام ويستبدلها بتطبيق محلي
08:15 GMTسحلية ضخمة تسقط داخل مسبح في فندق وتخيف النزلاء... فيديو
08:13 GMTسناتور روسي: بلينكن لا يعرف التاريخ جيدا
08:06 GMTالرئيس الصومالي يأمر بعدم الإفراج عن أموال إماراتية احتجزتها بلاده... لأنها "مشبوهة"
07:55 GMTاعتقال قائد الأمن الوطني السابق في كازاخستان بتهمة الخيانة العظمى
07:40 GMTأمين عام الأمم المتحدة لـ"البرهان": ملتزمون بدعم الفترة الانتقالية في السودان وصولا للانتخابات
07:36 GMTمجلة: الجيش الروسي يعد فخا خطيرا لدبابات العدو
07:31 GMTقبل انطلاقها غدا... ما هي الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا
07:11 GMT"النواب الليبي" يحذر من خطورة حملات التحريض على العنف ضده
07:08 GMTالصحة العالمية تكشف عوامل خفية لانتشار أوميكرون
07:06 GMTوزارة الخارجية الروسية تصف بيان بلينكن حول دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان بأنه فظ
07:03 GMTأفضل 6 أطعمة يمكنك تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون
06:56 GMTالبيت الأبيض يعلق على أمر الرئيس الكازاخستاني بفتح النار دون إنذار
06:53 GMTطبيب يحذر من خطورة تناول الكبدة في حالات بعينها