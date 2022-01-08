العراق.. ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن اجتماعا عقد، اليوم، شهد اتفاق التحالفين السنيين "تقدم" و"العزم" على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، وتولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الأمانة العامة لمجلس النواب، عن استكمال كافة الاستعدادات لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان يوم غد الأحد.وقال الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني إن الأمانة العامة للمجلس بدأت في التخطيط للعمل بالأمور الفنية واللوجستية والاستعداد للجلسة الأولى.وبين أن الأمانة العامة لمجلس النواب أجرت محاكاة لجلسة يوم غد الأحد.وأوضح أن الجلسة ستكون للنواب الفائزين فقط ولن تكون هناك دعوة أو احتفالية للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية.يذكر أن التقسيمة السياسية المعمول بها في العراقي منذ عام 2003، تمنح رئاسة مجلس النواب إلى المكون السني، ورئاسة مجلس الوزراء إلى المكون الشيعي، ورئاسة الجمهورية إلى المكون الكردي.