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العراق.. ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب
العراق.. ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب
اتفقت الأحزاب السنية في العراق، اليوم السبت، على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب لدورة ثانية. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T21:58+0000
2022-01-08T21:58+0000
مجلس النواب
العراق
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن اجتماعا عقد، اليوم، شهد اتفاق التحالفين السنيين "تقدم" و"العزم" على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، وتولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الأمانة العامة لمجلس النواب، عن استكمال كافة الاستعدادات لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان يوم غد الأحد.وقال الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني إن الأمانة العامة للمجلس بدأت في التخطيط للعمل بالأمور الفنية واللوجستية والاستعداد للجلسة الأولى.وبين أن الأمانة العامة لمجلس النواب أجرت محاكاة لجلسة يوم غد الأحد.وأوضح أن الجلسة ستكون للنواب الفائزين فقط ولن تكون هناك دعوة أو احتفالية للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية.يذكر أن التقسيمة السياسية المعمول بها في العراقي منذ عام 2003، تمنح رئاسة مجلس النواب إلى المكون السني، ورئاسة مجلس الوزراء إلى المكون الشيعي، ورئاسة الجمهورية إلى المكون الكردي.
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مجلس النواب, العراق

العراق.. ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب

21:58 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / JIM WATSONرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / JIM WATSON
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اتفقت الأحزاب السنية في العراق، اليوم السبت، على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب لدورة ثانية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن اجتماعا عقد، اليوم، شهد اتفاق التحالفين السنيين "تقدم" و"العزم" على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، وتولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما.
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16:50 GMT
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الأمانة العامة لمجلس النواب، عن استكمال كافة الاستعدادات لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان يوم غد الأحد.
وقال الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني إن الأمانة العامة للمجلس بدأت في التخطيط للعمل بالأمور الفنية واللوجستية والاستعداد للجلسة الأولى.
وبين أن الأمانة العامة لمجلس النواب أجرت محاكاة لجلسة يوم غد الأحد.
وأوضح أن الجلسة ستكون للنواب الفائزين فقط ولن تكون هناك دعوة أو احتفالية للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية.
يذكر أن التقسيمة السياسية المعمول بها في العراقي منذ عام 2003، تمنح رئاسة مجلس النواب إلى المكون السني، ورئاسة مجلس الوزراء إلى المكون الشيعي، ورئاسة الجمهورية إلى المكون الكردي.
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