القوات اليمنية المشتركة تستعيد أولى مناطق محافظة البيضاء من سيطرة جماعة "أنصار الله"

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة سيطرت صباح اليوم على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان شمال البيضاء، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.وأضاف أن التقدم تحقق عقب سيطرة قوات العمالقة على مناطق مديرية بَيحان المحاذية لمحافظة البيضاء المجاورة وصولاً إلى عقبة القَنذع وهي سلسلة جبلية استراتيجية مطلة على مركز مديرية نَعمان.ووفقاً للمصدر، سقط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين خلال تقدم قوات العمالقة، غالبيتها من جانب جماعة "أنصار الله" بغارات جوية للتحالف.وجاء التقدم غداة إعلان قوات العمالقة سيطرتها على مديرية بَيحان غربي شبوة، بما فيها مركزها مدينة العليا، وإمهالها مسلحي الجماعة 6 ساعات للانسحاب من مديرية عَين شمال غربي شبوة، متوعدة إياهم بإرغامهم على مغادرة مناطق المديرية بعملية عسكرية مدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي.
أحرزت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، تقدماً في معارك مع جماعة "أنصار الله" ، في محافظة البيضاء.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة سيطرت صباح اليوم على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان شمال البيضاء، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.
وأضاف أن التقدم تحقق عقب سيطرة قوات العمالقة على مناطق مديرية بَيحان المحاذية لمحافظة البيضاء المجاورة وصولاً إلى عقبة القَنذع وهي سلسلة جبلية استراتيجية مطلة على مركز مديرية نَعمان.
ووفقاً للمصدر، سقط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين خلال تقدم قوات العمالقة، غالبيتها من جانب جماعة "أنصار الله" بغارات جوية للتحالف.
وجاء التقدم غداة إعلان قوات العمالقة سيطرتها على مديرية بَيحان غربي شبوة، بما فيها مركزها مدينة العليا، وإمهالها مسلحي الجماعة 6 ساعات للانسحاب من مديرية عَين شمال غربي شبوة، متوعدة إياهم بإرغامهم على مغادرة مناطق المديرية بعملية عسكرية مدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي.