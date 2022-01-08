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القوات اليمنية المشتركة تستعيد أولى مناطق محافظة البيضاء من سيطرة جماعة "أنصار الله"
القوات اليمنية المشتركة تستعيد أولى مناطق محافظة البيضاء من سيطرة جماعة "أنصار الله"
أحرزت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، تقدماً في معارك مع جماعة "أنصار الله" ، في محافظة البيضاء. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:02+0000
2022-01-08T12:02+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة سيطرت صباح اليوم على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان شمال البيضاء، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.وأضاف أن التقدم تحقق عقب سيطرة قوات العمالقة على مناطق مديرية بَيحان المحاذية لمحافظة البيضاء المجاورة وصولاً إلى عقبة القَنذع وهي سلسلة جبلية استراتيجية مطلة على مركز مديرية نَعمان.ووفقاً للمصدر، سقط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين خلال تقدم قوات العمالقة، غالبيتها من جانب جماعة "أنصار الله" بغارات جوية للتحالف.وجاء التقدم غداة إعلان قوات العمالقة سيطرتها على مديرية بَيحان غربي شبوة، بما فيها مركزها مدينة العليا، وإمهالها مسلحي الجماعة 6 ساعات للانسحاب من مديرية عَين شمال غربي شبوة، متوعدة إياهم بإرغامهم على مغادرة مناطق المديرية بعملية عسكرية مدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي.
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العالم العربي, اليمن

القوات اليمنية المشتركة تستعيد أولى مناطق محافظة البيضاء من سيطرة جماعة "أنصار الله"

12:02 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
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أحرزت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، تقدماً في معارك مع جماعة "أنصار الله" ، في محافظة البيضاء.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة سيطرت صباح اليوم على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان شمال البيضاء، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.

وأضاف أن التقدم تحقق عقب سيطرة قوات العمالقة على مناطق مديرية بَيحان المحاذية لمحافظة البيضاء المجاورة وصولاً إلى عقبة القَنذع وهي سلسلة جبلية استراتيجية مطلة على مركز مديرية نَعمان.
القوات اليمنية، مأرب، اليمن 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
الحكومة اليمنية تسيطر على مناطق جديدة في شبوة
أمس, 17:07 GMT


ووفقاً للمصدر، سقط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين خلال تقدم قوات العمالقة، غالبيتها من جانب جماعة "أنصار الله" بغارات جوية للتحالف.

وجاء التقدم غداة إعلان قوات العمالقة سيطرتها على مديرية بَيحان غربي شبوة، بما فيها مركزها مدينة العليا، وإمهالها مسلحي الجماعة 6 ساعات للانسحاب من مديرية عَين شمال غربي شبوة، متوعدة إياهم بإرغامهم على مغادرة مناطق المديرية بعملية عسكرية مدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي.
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