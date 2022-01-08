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المتاجر في مدينة ألما آتا الكازاخستانية تتعرض لعمليات نهب متكررة
المتاجر في مدينة ألما آتا الكازاخستانية تتعرض لعمليات نهب متكررة
أفادت "سبوتنيك كازاخستان" أن المتاجر التي تعرضت للهجوم خلال أعمال الشغب الأخيرة تتعرض للنهب مرة أخرى في ألما آتا. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T15:05+0000
2022-01-08T15:05+0000
العالم
كازاخستان
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وقال مراسل "سبوتنيك كازاخستان" نقلا عن سكان ألما آتا: "لسوء الحظ، كانت هناك مثل هذه الحالات (السرقة) غير النادرة".وأضافت المصادر المحلية للمراسل: "بالفعل، المارة يأخذون أشياء معهم من المتاجر المنهوبة (سابقا)، حيث استغلوا غياب المالكين ونقص ضباط الشرطة".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت في اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/باشينيان-يعلن-تأييد-اقتراح-رئيس-كازاخستان-على-فلاديمير-بوتين-1055094604.html
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العالم, كازاخستان

المتاجر في مدينة ألما آتا الكازاخستانية تتعرض لعمليات نهب متكررة

15:05 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Sputnik
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أفادت "سبوتنيك كازاخستان" أن المتاجر التي تعرضت للهجوم خلال أعمال الشغب الأخيرة تتعرض للنهب مرة أخرى في ألما آتا.
وقال مراسل "سبوتنيك كازاخستان" نقلا عن سكان ألما آتا: "لسوء الحظ، كانت هناك مثل هذه الحالات (السرقة) غير النادرة".
وأضافت المصادر المحلية للمراسل: "بالفعل، المارة يأخذون أشياء معهم من المتاجر المنهوبة (سابقا)، حيث استغلوا غياب المالكين ونقص ضباط الشرطة".
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11:48 GMT
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت في اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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