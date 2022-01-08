باشينيان يعلن تأييد اقتراح رئيس كازاخستان على فلاديمير بوتين

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان بهذا الصدد: "تم الإعراب عن التأييد للاقتراح الذي قدمه رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، حول عقد اجتماع لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في المستقبل القريب بصيغة مؤتمر عبر الفيديو.وبحسب البيان: "قال نيكول باشينيان إن الجانب الأرميني، بصفته الرئيس الحالي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، سينظم هذا الحدث".وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم السبت، أن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، عرض على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء مكالمة هاتفية، إجراء محادثة بين قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي عبر الفيديو لمجلس الأمن الجماعي حول الوضع في كازاخستان؛ حيث أيد بوتين هذا الطرح.
أعرب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تأييد بلاده لمقترح الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف لتنظيم اجتماع عبر الفيديو لقادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان بهذا الصدد: "تم الإعراب عن التأييد للاقتراح الذي قدمه رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، حول عقد اجتماع لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في المستقبل القريب بصيغة مؤتمر عبر الفيديو.
وبحسب البيان: "قال نيكول باشينيان إن الجانب الأرميني، بصفته الرئيس الحالي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، سينظم هذا الحدث".
وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم السبت، أن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، عرض على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء مكالمة هاتفية، إجراء محادثة بين قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي عبر الفيديو لمجلس الأمن الجماعي حول الوضع في كازاخستان؛ حيث أيد بوتين هذا الطرح.