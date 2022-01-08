بيكيه يفاجئ الجميع وينشر تفاصيل راتبه لأول مرة مع برشلونة
© AFP 2021 / LLUIS GENE جيرارد بيكيه
© AFP 2021 / LLUIS GENE
رد مدافع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، لأول مرة، على صحفي إسباني بارز إدعى أنه وزملاؤه بالفريق يتقاضون رواتب عالية من النادي الكتالوني، مطالبا "بقليل من الاحترام".
وقام بيكيه، بنشر تفاصيل راتبه الذي يتقاضاه، عبر حسابه على "تويتر"، مشيرا إلى أن هذه صورة تفيد بتقاضيه مليونين و328 ألفا و39ر884 يورو (مليونان و646 ألفا و26ر59 دولار) في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو ما يمثل النصف الثاني من راتبه.
Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022
وكان الصحافي الإسباني لويس كانوت ذكر عبر قناة "تي.في 3" التلفزيونية، أن بيكيه وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي يتقاضون المزيد من الأموال.
💥💥 Tres dels capitans, Piqué, Busquets i Alba, són els jugadors que més cobren al Barça— Onze (@OnzeTv3) January 6, 2022
📺 Lluis Canut desvela a #OnzeE3 els sous més alts del primer equip
▶️ https://t.co/DTpx7IT4Nq pic.twitter.com/ttpS7XYiIw
من جهته، رفض فريق برشلونة التصريحات ووصفها بأنها "خاطئة وليست واقعية"، مضيفا أن "بعض اللاعبين الواردة أسماؤهم مرتبطون بعقود متغيرة ولا يمكنهم بلوغ الأرقام التي ذكرها كانوت".