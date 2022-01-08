تقليص جماهير الدوري الإيطالي إلى 5 آلاف لمواجهة كورونا

ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، عن اثنين من مسؤولي الأندية، أن القيود ستطبق في الأسبوع المقبل والذي يليه، كما أن الحضور الجماهيري قد تم تقليصه إلى 50 % في الجولة التي تقام، غدا الأحد.وكان ماريو دراجي، رئيس وزراء إيطاليا، قد بحث مع جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي حول مدى إمكانية إقامة المباريات من دون جماهير أو إيقاف البطولة مؤقتا.وسجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، 197552 حالة إصابة بفيروس كورونا، مقابل 108304، أمس الجمعة، في وقت تراجع عدد الوفيات من 223 إلى 184.وقلصت الحكومة الإيطالية، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، نسبة الحضور في الرياضات التي تقام في الملاعب المفتوحة من 75 إلى 50%، وتأجلت 4 من 10 مباريات في الدوري، الخميس الماضي، بسبب وضع عدة أندية في الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة أنباء "أنسا"، اليوم السبت، أن رابطة الدوري نجحت في استئنافها ضد قرار السلطات الصحية بوضع كل من أندية أودينيزي وسالرنيتانا وتورينو، في الحجر رغم سلبية عينات اللاعبين.ولم يتضح بعد عدد المباريات التي يمكن تأجيلها في الجولة التي تقام، غدا الأحد.
وسجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، 197552 حالة إصابة بفيروس كورونا، مقابل 108304، أمس الجمعة، في وقت تراجع عدد الوفيات من 223 إلى 184.
وقلصت الحكومة الإيطالية، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، نسبة الحضور في الرياضات التي تقام في الملاعب المفتوحة من 75 إلى 50%، وتأجلت 4 من 10 مباريات في الدوري، الخميس الماضي، بسبب وضع عدة أندية في الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة أنباء "أنسا"، اليوم السبت، أن رابطة الدوري نجحت في استئنافها ضد قرار السلطات الصحية بوضع كل من أندية أودينيزي وسالرنيتانا وتورينو، في الحجر رغم سلبية عينات اللاعبين.
ولم يتضح بعد عدد المباريات التي يمكن تأجيلها في الجولة التي تقام، غدا الأحد.
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا