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رئيس دولة يأمر بردم "بوابة الجحيم"...حفرة تستعر باللهب...فيديو
رئيس دولة يأمر بردم "بوابة الجحيم"...حفرة تستعر باللهب...فيديو
أمر رئيس تركمانستان قربانقولي بردي محمدوف بإخماد فوهة الغاز المشتعلة دارفازا (المعروفة باسم بوابة الجحيم)، والواقعة في منطقة داشوغوز. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:24+0000
2022-01-08T11:24+0000
العالم
تركمانستان
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وبحسب رئيس تركمانستان، فإن حرق الغاز في هذه المنطقة يؤثر سلبًا على البيئة وصحة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب منها حسبما ذكرت وكالة "تركمنبورتال" للأنباء، يوم أمس الجمعة.بالإضافة إلى ذلك ، أشار بيردي محمدوف إلى أنه "يمكن تصدير الغاز الطبيعي الذي تكتنزه الحفرة الحالية".وأصدر الرئيس تعليماته لنائب رئيس الوزراء شاخيم عبد الرحمنوف، لانتداب العلماء، وإذا لزم الأمر، استقدام المتخصصين الأجانب لإيجاد حل لهذه المشكلة.وأثار رئيس تركمانستان مسألة إغلاق الحفرة لأول مرة في عام 2010، حسب نفس المصدر.ويبلغ عمق الفوهة الغازية 25 مترا، وقطرها نحو الـ60 مترا، وهي في الأساس مشروع منجم غاز طبيعي روسي منذ عام 1971، حيث اكتشف الجيولوجيون السوفييت تراكمًا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة.وقرر الجيولوجيون إشعال النار فيها، لتجنب التسمم بالغاز للناس والماشية، معتقدين أن الحريق سيهدأ بمرور الوقت، ولكن الغازات الطبيعية المتسربة من الأرض تستمر في الاحتراق حتى يومنا هذا، وتقع الحفرة في وسط صحراء "كاراكوم"، على بعد حوالي 260 كيلومترا شمال عشق أباد.
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العالم, تركمانستان

رئيس دولة يأمر بردم "بوابة الجحيم"...حفرة تستعر باللهب...فيديو

11:24 GMT 08.01.2022
© Photo / Press service of MChS of Nizhny Novgorod Oblastحفرة أسطوانية ضخمة، قطرها 32 متراً، وعمقها 50 متراً، في حقل للمزارعين في منطقة شاتكوفسكي في منطقة نيجني نوفغورود، روسيا
حفرة أسطوانية ضخمة، قطرها 32 متراً، وعمقها 50 متراً، في حقل للمزارعين في منطقة شاتكوفسكي في منطقة نيجني نوفغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Photo / Press service of MChS of Nizhny Novgorod Oblast
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أمر رئيس تركمانستان قربانقولي بردي محمدوف بإخماد فوهة الغاز المشتعلة دارفازا (المعروفة باسم بوابة الجحيم)، والواقعة في منطقة داشوغوز.
وبحسب رئيس تركمانستان، فإن حرق الغاز في هذه المنطقة يؤثر سلبًا على البيئة وصحة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب منها حسبما ذكرت وكالة "تركمنبورتال" للأنباء، يوم أمس الجمعة.
بالإضافة إلى ذلك ، أشار بيردي محمدوف إلى أنه "يمكن تصدير الغاز الطبيعي الذي تكتنزه الحفرة الحالية".
وأصدر الرئيس تعليماته لنائب رئيس الوزراء شاخيم عبد الرحمنوف، لانتداب العلماء، وإذا لزم الأمر، استقدام المتخصصين الأجانب لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وأثار رئيس تركمانستان مسألة إغلاق الحفرة لأول مرة في عام 2010، حسب نفس المصدر.
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أمس, 11:54 GMT
ويبلغ عمق الفوهة الغازية 25 مترا، وقطرها نحو الـ60 مترا، وهي في الأساس مشروع منجم غاز طبيعي روسي منذ عام 1971، حيث اكتشف الجيولوجيون السوفييت تراكمًا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة.
وقرر الجيولوجيون إشعال النار فيها، لتجنب التسمم بالغاز للناس والماشية، معتقدين أن الحريق سيهدأ بمرور الوقت، ولكن الغازات الطبيعية المتسربة من الأرض تستمر في الاحتراق حتى يومنا هذا، وتقع الحفرة في وسط صحراء "كاراكوم"، على بعد حوالي 260 كيلومترا شمال عشق أباد.
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