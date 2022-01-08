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https://arabic.sputniknews.com/20220108/سحلية-ضخمة-تسقط-داخل-مسبح-في-فندق-وتخيف-النزلاء-فيديو-1055086709.html
سحلية ضخمة تسقط داخل مسبح في فندق وتخيف النزلاء... فيديو
سحلية ضخمة تسقط داخل مسبح في فندق وتخيف النزلاء... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود سحلية ضخمة داخل مسبح في فندق في المكسيك وسط النزلاء. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T08:15+0000
2022-01-08T08:15+0000
2022-01-08T08:15+0000
نادي الفيديو
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وقال ناشرو الفيديو إن السحلية كانت قد سقطت من على شجرة إلى داخل المسبح ما تسبب في فزع النزلاء داخل المسبح، الذين هرعوا إلى خارج المسبح.يشار إلى أنه تم التقاط هذا المقطع في مدينة بويرتو فالارتا السياحية المكسيكية، ولم تتسبب السحلية في إصابات بين النزلاء، حيث هرعت هي الأخرى إلى خارج المسبح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سحلية ضخمة تسقط داخل مسبح في فندق وتخيف النزلاء... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود سحلية ضخمة داخل مسبح في فندق في المكسيك وسط النزلاء.
وقال ناشرو الفيديو إن السحلية كانت قد سقطت من على شجرة إلى داخل المسبح ما تسبب في فزع النزلاء داخل المسبح، الذين هرعوا إلى خارج المسبح.
يشار إلى أنه تم التقاط هذا المقطع في مدينة بويرتو فالارتا السياحية المكسيكية، ولم تتسبب السحلية في إصابات بين النزلاء، حيث هرعت هي الأخرى إلى خارج المسبح.