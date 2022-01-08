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https://arabic.sputniknews.com/20220108/طفلة-عمرها-10-سنوات-تمتلك-شركتان-وقد-تتقاعد-بعد-5-سنوات-وهي-مليونيرة-1055091867.html
طفلة عمرها 10 سنوات تمتلك شركتان وقد تتقاعد بعد 5 سنوات وهي مليونيرة
طفلة عمرها 10 سنوات تمتلك شركتان وقد تتقاعد بعد 5 سنوات وهي مليونيرة
قد تتخذ فتاة أسترالية لا تزال في المرحلة الابتدائية قرار التقاعد من العمل بعد 5 سنوات وهي مليونيرة.‏ 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:08+0000
2022-01-08T11:08+0000
مجتمع
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وأسست الفتاة، بيكسي كورتس، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، شركة ألعاب تحقق بالفعل أرباحا ضخمة، هي "بيكسيز فيدجتس".وأطلقت بيكسي الألعاب الشهيرة، في العام الماضي، وبيعت في أول 48 ساعة من طرحها، ومازالت تحوز على اهتمام العالم.كما أن لدى بيكسي كورتس شركة أخرى، هي "بيكسيز بوز"، والمتخصصة في إكسسوارات شعر، والتي أنشأتها والدتها عندما كانت طفلة.وأصبحت الشركتان حاليا جزءا من "بيكسيز بيكس"، التي تبيع أيضا ألعابا وملحقات أخرى للأطفال.واكتسبت قصة "بيكسي" عددا كبيرا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جمعت أكثر من 100000 متابع على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.وقالت والدتها، روكسي جاسينكو في تصريحات لموقع "نيوز" الأسترالي: "يمكنها أن تتقاعد عن العمل في سن الـ15 إذا أرادت ذلك".وأضافت مازحة: "كانت نكتة عائلتنا هي أنني سأعمل حتى أبلغ 100 عام، بينما ستتقاعد ابنتي بيكسي في سن 15، أنا بالتأكيد أعرف من هو الأكثر ذكاء".وأكدت والدة بيكسي أنها لا تريد أن تشعر ابنتها أن عليها العمل في الشركة، على الرغم من نجاحها.
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مجتمع, منوعات

طفلة عمرها 10 سنوات تمتلك شركتان وقد تتقاعد بعد 5 سنوات وهي مليونيرة

11:08 GMT 08.01.2022
© Photo / Pixabayمزورون يحصلون على قروض بنحو 8.8 مليون دولار بوثائق مزورة
مزورون يحصلون على قروض بنحو 8.8 مليون دولار بوثائق مزورة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
مزورون يحصلون على قروض بنحو 8.8 مليون دولار بوثائق مزورة
© Photo / Pixabay
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قد تتخذ فتاة أسترالية لا تزال في المرحلة الابتدائية قرار التقاعد من العمل بعد 5 سنوات وهي مليونيرة.‏
وأسست الفتاة، بيكسي كورتس، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، شركة ألعاب تحقق بالفعل أرباحا ضخمة، هي "بيكسيز فيدجتس".
وأطلقت بيكسي الألعاب الشهيرة، في العام الماضي، وبيعت في أول 48 ساعة من طرحها، ومازالت تحوز على اهتمام العالم.
كما أن لدى بيكسي كورتس شركة أخرى، هي "بيكسيز بوز"، والمتخصصة في إكسسوارات شعر، والتي أنشأتها والدتها عندما كانت طفلة.
وأصبحت الشركتان حاليا جزءا من "بيكسيز بيكس"، التي تبيع أيضا ألعابا وملحقات أخرى للأطفال.
واكتسبت قصة "بيكسي" عددا كبيرا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جمعت أكثر من 100000 متابع على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.
وقالت والدتها، روكسي جاسينكو في تصريحات لموقع "نيوز" الأسترالي: "يمكنها أن تتقاعد عن العمل في سن الـ15 إذا أرادت ذلك".
وأضافت مازحة: "كانت نكتة عائلتنا هي أنني سأعمل حتى أبلغ 100 عام، بينما ستتقاعد ابنتي بيكسي في سن 15، أنا بالتأكيد أعرف من هو الأكثر ذكاء".
وأكدت والدة بيكسي أنها لا تريد أن تشعر ابنتها أن عليها العمل في الشركة، على الرغم من نجاحها.
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