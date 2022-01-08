تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/مستشار-خامنئي-يكشف-أقل-انتقام-قد-تفعله-إيران-ردا-على-مقتل-قاسم-سليماني-1055096338.html
مستشار خامنئي يكشف أقل انتقام قد تفعله إيران ردا على مقتل قاسم سليماني
مستشار خامنئي يكشف أقل انتقام قد تفعله إيران ردا على مقتل قاسم سليماني
كشف المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، اليوم السبت، عن "أقل انتقام لدماء قائد فيلق القدس الراحل التابع للحرس الثوري... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:26+0000
2022-01-08T12:26+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/87/1043078726_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_a3f8f9856a872da302a00dcd37610370.jpg
وقال اللواء يحيى صفوي: "إن أقل انتقام لدماء الشهيد سليماني هو انسحاب الولايات المتحدة والاستكبار العالمي من المنطقة، وهو ما سيحققه الشباب المسلمون والمجاهدون في المنطقة"، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية. ورأى أن "أكبر إنجاز سياسي وإنساني للثورة الإسلامية هي جبهة الدفاع والمقاومة المقدسة في سوريا والعراق واليمن وتربية مجاهدين مثل قاسم سليماني وعباس بابائي"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الشهداء رواد أمن واقتدار إيران والإسلام"، على حد تعبيره.وأشار إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قائلا: "لقد شهدنا الهروب الأمريكي الفاضح من أفغانستان، وكلها علامات على تراجع الولايات المتحدة وتحقيق أهداف الإسلام الكبرى".يذكر أنه في 3 يناير/كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/نحن-تعهدنا-بالانتقام-العسير-الحرس-الثوري-الإيراني-يوجه-رسالة-إلى-المتورطين-في-مقتل-قاسم-سليماني-1055027066.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/87/1043078726_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_12ead42ed200e11104490b49382e5ad4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

مستشار خامنئي يكشف أقل انتقام قد تفعله إيران ردا على مقتل قاسم سليماني

12:26 GMT 08.01.2022
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي،
 مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN
تابعنا عبر
كشف المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، اليوم السبت، عن "أقل انتقام لدماء قائد فيلق القدس الراحل التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".
وقال اللواء يحيى صفوي: "إن أقل انتقام لدماء الشهيد سليماني هو انسحاب الولايات المتحدة والاستكبار العالمي من المنطقة، وهو ما سيحققه الشباب المسلمون والمجاهدون في المنطقة"، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية.
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
"نحن تعهدنا بالانتقام العسير"... الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى المتورطين في مقتل قاسم سليماني
6 يناير, 10:17 GMT
ورأى أن "أكبر إنجاز سياسي وإنساني للثورة الإسلامية هي جبهة الدفاع والمقاومة المقدسة في سوريا والعراق واليمن وتربية مجاهدين مثل قاسم سليماني وعباس بابائي"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الشهداء رواد أمن واقتدار إيران والإسلام"، على حد تعبيره.
وأشار إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قائلا: "لقد شهدنا الهروب الأمريكي الفاضح من أفغانستان، وكلها علامات على تراجع الولايات المتحدة وتحقيق أهداف الإسلام الكبرى".
يذكر أنه في 3 يناير/كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:29 GMTهل تتوقف التسوية بين السعودية وإيران على حوار إقليمي واسع يضم مصر وتركيا
13:22 GMTالقصة الكاملة للقبض على رجل الأعمال المصري محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على فتيات
13:18 GMTأول الهواتف المطروحة في عام 2022... شحن سريع وكاميرا بخصائص غير مسبوقة
13:14 GMTوزير مغربي يأمر باستعمال اللغة العربية في جميع المراسلات
12:57 GMTتركيا... ضبط أكثر من 25 ألف قطعة أثرية...صور
12:55 GMTأزمة الطاقة الأوروبية تجعل أمريكا الأولى عالميا في تصدير الغاز
12:53 GMTتظاهرة ضد "إلزامية اللقاح" في لبنان...صور
12:48 GMTإيران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا متورطين في اغتيال الجنرال سليماني
12:43 GMTبولندا تعترف باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"
12:40 GMTتركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة غامضة في نيويورك
12:39 GMTباكستان...ثلوج تتسبب في مصرع 16 شخصا ورئيس الوزراء يأمر باتخاذ إجراءات صارمة لتفاديها مجددا
12:33 GMTمواطن هندي يحصل على 11 جرعة من لقاحات كورونا "لعلاج الصداع"
12:32 GMTعبير موسي: السلطة التونسية تتدخل في الخط التحريري للإعلام وهناك تمويل أجنبي لبعضه
12:30 GMTانقسام قضائي حول التطعيم الإلزامي في الولايات المتحدة
12:28 GMTليبيا...الارتباك يخيم على المشهد السياسي بعد إثارة ملف الاستفتاء على الدستور
12:26 GMTمستشار خامنئي يكشف أقل انتقام قد تفعله إيران ردا على مقتل قاسم سليماني
12:23 GMTهل يضع الصدر اللبنة الأولى لعملية سياسية جديدة في العراق؟
12:20 GMTمحلل سياسي: هلع أمريكي من سيطرة روسيا على أصول النفط والغاز الغربية في كازاخستان
12:18 GMTصحيفة: روسيا تنقذ دول القارة السوداء
12:13 GMT"أمازون" تقلل فترة الإجازات المدفوعة لموظفيها المصابين بكورونا