تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/وزير-الدفاع-التركي-يتهم-اليونان-بالسعي-لإنشاء-حلف-داخل-الناتو-1055109718.html
وزير الدفاع التركي يتهم اليونان بالسعي لإنشاء حلف داخل الناتو
وزير الدفاع التركي يتهم اليونان بالسعي لإنشاء حلف داخل الناتو
اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان بالسعي لإنشاء حلف داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من خلال إجراء اتفاقات مع عدد من دول الحلف. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T17:43+0000
2022-01-08T17:43+0000
اليونان
تركيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_725bd36342b984d9fc8c64ea7aacd143.jpg
جاءت تصريحات الوزير التركي، اليوم السبت، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بمبنى وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع التركي إن اليونان تسلك طريقا أكبر من حجمها، معتبرا أن إنشاء حلف داخل حلف يضعف الناتو.وكانت وزارة الخارجية التركية اتهمت اليونان قبل نحو شهرين بحشد التحالفات "ضد أنقرة"، معتبرة أن هذه المحاولات لا طائل منها.وقال المتحدث باسم الوزارة، تانغو بيلغيتش، في بيان آنذاك إن "اليونان غير قادرة بأي حال من الأحوال على استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر".وأضاف أن "محاولات اليونان للتنافس مع تركيا في جميع الأمور، وتفضيلها التوتر على التعاون، ومحاولتها إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها".في وقت سابق من هذا الشهر، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان بأنها "قاعدة عسكرية أمريكية"، وذلك في أعقاب إقامتها قاعدة في جزيرة دادا آغاتش.والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.
https://arabic.sputniknews.com/20211026/اليونان-تلوم-تركيا-على-غرق-4-أطفال-في-بحر-إيجه-1050541510.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1993_1920x0_80_0_0_8ba568ef6388f37ad6df1cb52810c726.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليونان, تركيا

وزير الدفاع التركي يتهم اليونان بالسعي لإنشاء حلف داخل الناتو

17:43 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان بالسعي لإنشاء حلف داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من خلال إجراء اتفاقات مع عدد من دول الحلف.
جاءت تصريحات الوزير التركي، اليوم السبت، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بمبنى وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
المهاجرين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2021
اليونان تلوم تركيا على غرق 4 أطفال في بحر إيجه
26 أكتوبر 2021, 15:10 GMT
وقال وزير الدفاع التركي إن اليونان تسلك طريقا أكبر من حجمها، معتبرا أن إنشاء حلف داخل حلف يضعف الناتو.
وكانت وزارة الخارجية التركية اتهمت اليونان قبل نحو شهرين بحشد التحالفات "ضد أنقرة"، معتبرة أن هذه المحاولات لا طائل منها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، تانغو بيلغيتش، في بيان آنذاك إن "اليونان غير قادرة بأي حال من الأحوال على استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر".
وأضاف أن "محاولات اليونان للتنافس مع تركيا في جميع الأمور، وتفضيلها التوتر على التعاون، ومحاولتها إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها".
في وقت سابق من هذا الشهر، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان بأنها "قاعدة عسكرية أمريكية"، وذلك في أعقاب إقامتها قاعدة في جزيرة دادا آغاتش.
والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:09 GMTوكالة: محتجون مناهضون للقاحات يردون على ماكرون بنفس "كلماته المبتذلة"
17:46 GMTإسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء
17:43 GMTوزير الدفاع التركي يتهم اليونان بالسعي لإنشاء حلف داخل الناتو
17:41 GMTالجيش اليمني يعلن إعطاب 7 عربات لـ"أنصار الله" بعد غارات جوية على محافظة حجة
17:29 GMTإيقاف مباراة في الدوري القطري بعد إغماء أحد اللاعبين... فيديو
17:26 GMT"رجيم السعادة"... 5 أطعمة تعزز الحالة المزاجية
17:22 GMTوزير الصحة اللبناني: موجة أوميكرون تتحول إلى تسونامي
17:09 GMTبيان أمريكي بريطاني سعودي إماراتي يرحب بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات بين الأطراف السودانية
17:02 GMTانقطاع الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية
17:00 GMTالشرطة الألبانية تفرق متظاهرين بعد اقتحام مقر حزب معارض
16:58 GMTوزير الدفاع التركي: شراؤنا لصواريخ "إس-400" ضرورة ونتفاوض بشأن "إف-35"
16:54 GMTعادة الأكل التي تقصر العمر بحسب العلم
16:51 GMTإيران وسوريا تبحثان تطوير التعاون بين البلدين
16:50 GMTالعراق يتسلم 50 "داعشيا" من سوريا
16:48 GMTتركيا تعزي مصر في مصرع 16 شخصا إثر حادث سير في محافظة جنوب سيناء
16:46 GMTوزير التربية اللبناني: التطعيم هو الوسيلة الوحيدة لتأمين التلاميذ
16:45 GMTبيكيه يفاجئ الجميع وينشر تفاصيل راتبه لأول مرة مع برشلونة
16:43 GMTحبس رجل أعمال مصري شهير لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة
16:38 GMTمسؤول إسرائيلي يكشف أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ بلاده
16:36 GMTصابرين تتعرض لهجوم من "بلطجية" أثناء تصوير أحدث أعمالها الفنية... فيديو