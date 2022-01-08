وزير الدفاع التركي يتهم اليونان بالسعي لإنشاء حلف داخل الناتو

جاءت تصريحات الوزير التركي، اليوم السبت، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بمبنى وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع التركي إن اليونان تسلك طريقا أكبر من حجمها، معتبرا أن إنشاء حلف داخل حلف يضعف الناتو.وكانت وزارة الخارجية التركية اتهمت اليونان قبل نحو شهرين بحشد التحالفات "ضد أنقرة"، معتبرة أن هذه المحاولات لا طائل منها.وقال المتحدث باسم الوزارة، تانغو بيلغيتش، في بيان آنذاك إن "اليونان غير قادرة بأي حال من الأحوال على استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر".وأضاف أن "محاولات اليونان للتنافس مع تركيا في جميع الأمور، وتفضيلها التوتر على التعاون، ومحاولتها إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها".في وقت سابق من هذا الشهر، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان بأنها "قاعدة عسكرية أمريكية"، وذلك في أعقاب إقامتها قاعدة في جزيرة دادا آغاتش.والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.
وقال وزير الدفاع التركي إن اليونان تسلك طريقا أكبر من حجمها، معتبرا أن إنشاء حلف داخل حلف يضعف الناتو.
وكانت وزارة الخارجية التركية اتهمت اليونان قبل نحو شهرين بحشد التحالفات "ضد أنقرة"، معتبرة أن هذه المحاولات لا طائل منها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، تانغو بيلغيتش، في بيان آنذاك إن "اليونان غير قادرة بأي حال من الأحوال على استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر".
وأضاف أن "محاولات اليونان للتنافس مع تركيا في جميع الأمور، وتفضيلها التوتر على التعاون، ومحاولتها إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها".
في وقت سابق من هذا الشهر، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان بأنها "قاعدة عسكرية أمريكية"، وذلك في أعقاب إقامتها قاعدة في جزيرة دادا آغاتش.
والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.