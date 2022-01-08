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https://arabic.sputniknews.com/20220108/يائير-لابيد-ماكرون-يجدد-التزامه-بأمن-إسرائيل-1055112330.html
يائير لابيد: ماكرون يجدد التزامه بأمن إسرائيل
يائير لابيد: ماكرون يجدد التزامه بأمن إسرائيل
جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، التزامه بأمن إسرائيل. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T19:54+0000
2022-01-08T19:54+0000
2022-01-08T19:54+0000
فرنسا
إسرائيل
عالم
ماكرون
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ونشر يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أنه هاتف الرئيس ماكرون، حيث جدد له الأخير التزام بلاده بأمن إسرائيل.وذكر لابيد أن محادثته الهاتفية مع ماكرون تناولت التحديات الإقليمية ومفاوضات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، حيث طالب لابيد، ماكرون، بالضغط على إيران مجددا.وشدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على التزامه بأمن إسرائيل وعلى أهمية "العلاقات الدافئة" بين بلاده وإسرائيل.بالتوازي مع ذلك، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه هنأ ماكرون على رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر مقبلة.للمزيد: مسؤول إسرائيلي يكشف أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ بلاده
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فرنسا, إسرائيل, عالم, ماكرون
يائير لابيد: ماكرون يجدد التزامه بأمن إسرائيل
جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، التزامه بأمن إسرائيل.
ونشر يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أنه هاتف الرئيس ماكرون، حيث جدد له الأخير التزام بلاده بأمن إسرائيل.
وذكر لابيد أن محادثته الهاتفية مع ماكرون تناولت التحديات الإقليمية
ومفاوضات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني
، حيث طالب لابيد، ماكرون، بالضغط على إيران مجددا.
وشدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على التزامه بأمن إسرائيل وعلى أهمية "العلاقات الدافئة" بين بلاده وإسرائيل.
بالتوازي مع ذلك، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه هنأ ماكرون على رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر مقبلة.