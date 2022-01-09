https://arabic.sputniknews.com/20220109/أطباء-يكشفون-عن-علامة-مبكرة-قد-تشير-للإصابة-بمتحور-أوميكرون-1055123111.html

أطباء يكشفون عن علامة مبكرة قد تشير للإصابة بمتحور "أوميكرون"‏

أطباء يكشفون عن علامة مبكرة قد تشير للإصابة بمتحور "أوميكرون"‏

يرجح أطباء أن التهاب الحلق أو "الحلق المخدوش" هو أحد الأعراض المبكرة الشائعة لعدوى متحور ‏‏"أوميكرون" سريع الانتشار.‏ 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T09:49+0000

2022-01-09T09:49+0000

2022-01-09T09:49+0000

مجتمع

فيروس كورونا

أوميكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407096_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_7ecbda6c5e4f67797688196fefe85bb6.jpg

وأبلغ مرضى من جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وأمريكا عن شعورهم بحكة في الحلق، قبل أن تظهر أعراض أخرى عليهم.ويقول بعض الخبراء إن "أوميكرون" من الممكن أن يصيب الحلق قبل الأنف، على عكس المتغيرات الأخرى.وفي نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، كان أستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة ييل، الدكتور جورج مورينو، وزملاؤه يراقبون 5 مرضى مصابين بمرض (كوفيد-19) بشكل يومي في عياداتهم الخارجية في ولاية كونيتيكت الأمريكية.وقال مورينو: "ثم في الأسبوع الماضي "انفجرت الأشياء"، مشيرا إلى أن العيادة كان بها ما يقرب من 100 مريض بفيروس "كورونا" حتى يوم الاثنين، مدفوعين إلى حد كبير بالانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".وأبلغ العديد من هؤلاء المرضى الجدد عن نفس الاعتلال: جفاف التهاب الحلق، الذي تسبب في ألم حاد عند البلع، ويبدو أنه يظهر قبل معظم أعراض (كوفيد-19) الأخرى، وفقا لمورينو.وقال مورينو معلقا في تصريحات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي: "إنه عرض بارز للغاية، الأمر ليس مثل دغدغة صغيرة في الحلق، وإذا أبلغ المرضى عن ذلك فإنهم يقولون إن حلقهم يشعر بالجفاف".كما حدد الأطباء في النرويج وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة بالمثل التهاب الحلق أو الخدش كعرض مميز لمتحور "أوميكرون".وفي إحاطة إخبارية في ديسمبر/كانون الأول، قال ريان نواش، الرئيس التنفيذي لشركة "ديسكفري هيلث"، وهي أكبر شركة تأمين صحي خاصة في جنوب أفريقيا، إن "مرضى أوميكرون يبلغون عادة عن حلقهم أولا، يليه احتقان الأنف والسعال الجاف وآلام الجسم".وعلى النقيض من ذلك، قال جورج مورينو إن التهاب الحلق غالبا "يأتي جنبا إلى جنب مع احتقان الجيوب الأنفية والصداع".وتشير البيانات المأخوذة من دراسة "زوي كوفيد سبمتوم"، التي تستخدم تطبيقا للهاتف الذكي لتسجيل ما يشعر به مئات الآلاف من الأشخاص كل يوم في جميع أنحاء بريطانيا، إلى أن التهاب الحلق هو أحد الأعراض المبكرة الشائعة لمتحور "أوميكرون".وفي مقطع فيديو نشر في 22 ديسمبر، قال الباحث الرئيسي في الدراسة، تيم سبيكتور، إن حوالي 57 في المئة من الأشخاص المصابين بـ"أوميكرون" أبلغوا عن التهاب الحلق.وعثر تحليل لتفشي متحور "أوميكرون" في حفلة الكريسماس في النرويج أن 72 في المئة من المصابين أصيبوا بالتهاب في الحلق، واستمر حوالي 3 أيام في المتوسط، وتم تطعيم معظم المصابين بجرعتين من لقاح "ميرنا".وقال جورج مورينو إن معظم المرضى في عيادته يتم تطعيمهم، وهو ما يفسر سبب كون أعراضهم أكثر اعتدالا وقصيرة العمر نسبيا.وعلى الرغم من أن التهاب الحلق كان شائعا بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم المصابين بمتحور "دلتا"، إلا أن الأعراض تبدو أكثر انتشارا مع "أوميكرون".وقال الدكتور آندي بيكوس، عالم الفيروسات في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة: "إن أحد الأشياء التي نعرفها عن "أوميكرون" هو أنه يبدو أن لديها مجموعة مختلفة من الأعراض مقارنة بالمتغيرات الأخرى".وأضاف بيكوس أن الأعراض الفريدة لمتحور "أوميكرون" ربما تعكس تغييرا في مكان إصابة هذا الفيروس في الجهاز التنفسي أو مدى نجاحه في إصابة خلايا معينة في الجهاز التنفسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220108/اكتشاف-متحور-جديد-يجمع-بين-دلتا-وأوميكرون-في-قبرص-والعلماء-يدقون-ناقوس-الخطر-1055106714.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, فيروس كورونا, أوميكرون