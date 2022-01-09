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أمريكا تدرس وضع روسيا على قائمة البلدان الخاضعة للقيود الصارمة بسبب أوكرانيا
أمريكا تدرس وضع روسيا على قائمة البلدان الخاضعة للقيود الصارمة بسبب أوكرانيا
كشفت وكالة أمريكية، اليوم الأحد، أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا ووضعها على قائمة البلدان الخاضعة للقيود الصارمة مثل سوريا وإيران. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T12:46+0000
2022-01-09T12:46+0000
روسيا
الولايات المتحدة
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وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن استعدادهم لمناقشة جوانب معينة من سياستهم في أوروبا خلال المفاوضات القادمة مع روسيا، حيث أن القرار الأمريكي القادم بشأن العقوبات سيتحدد بناء على خطوة الكرملين تجاه كييف.ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله "نحن، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، سنفرض على الفور عقوبات جسيمة على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك نظامها المالي والقطاعات التي تعتبر بالغة الأهمية للكرملين". وأضاف قائلا: "قد تشمل حزمة القيود على السلع المصدرة من الولايات المتحدة إلى روسيا، بالإضافة إلى بعض السلع الأجنبية الأخرى".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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روسيا, الولايات المتحدة

أمريكا تدرس وضع روسيا على قائمة البلدان الخاضعة للقيود الصارمة بسبب أوكرانيا

12:46 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / MLADEN ANTONOVروسيا الولايات المتحدة
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / MLADEN ANTONOV
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كشفت وكالة أمريكية، اليوم الأحد، أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا ووضعها على قائمة البلدان الخاضعة للقيود الصارمة مثل سوريا وإيران.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن استعدادهم لمناقشة جوانب معينة من سياستهم في أوروبا خلال المفاوضات القادمة مع روسيا، حيث أن القرار الأمريكي القادم بشأن العقوبات سيتحدد بناء على خطوة الكرملين تجاه كييف.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله "نحن، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، سنفرض على الفور عقوبات جسيمة على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك نظامها المالي والقطاعات التي تعتبر بالغة الأهمية للكرملين".
وأضاف قائلا: "قد تشمل حزمة القيود على السلع المصدرة من الولايات المتحدة إلى روسيا، بالإضافة إلى بعض السلع الأجنبية الأخرى".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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