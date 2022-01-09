أهداف مباراة يوفنتوس وروما "4-3" في الدوري الإيطالي... فيديو

وأحرز روما هدف التقدم مبكرا في الدقيقة 11، برأسية للإنجليزي تامي أبراهام، لكن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا سجل هدف التعادل في الدقيقة 18، ليتقدم روما مجددا في الدقيقة 48 من عمر المباراة عبر هدف ثان سجله الأرميني هنريك ميختاريان.وتقدم روما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدقيقة 53 عن طريق لورينزو بيليغريني، قبل أن يعود اليوفي ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 70 برأسية من مانويل لوكاتيلي.وأدرك يوفنتوس هدف التعادل في الدقيقة 72 بهدف سجله السويدي ديان كولوسيفسكي، وبعدها بـ 5 دقائق فقط أحرز ماتيا دي تشيلو هدف التقدم لليوفي.وكاد روما أن يحصد هدف التعادل بركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالحه في الدقيقة 83، جراء خطأ أسفر عن طرد دي ليخت بالبطاقة الحمراء، لكن بيليغريني أهدرها.وبذلك رفع يوفنتوس رصيده إلى 38 نقطة ليحل في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد روما في المركز السابع بـ 32 نقطة.
فاز فريق يوفنتوس على نظيره روما بـ 4 أهداف مقابل 3 في المباراة التي أقيمت في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.
وأحرز روما هدف التقدم مبكرا في الدقيقة 11، برأسية للإنجليزي تامي أبراهام، لكن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا سجل هدف التعادل في الدقيقة 18، ليتقدم روما مجددا في الدقيقة 48 من عمر المباراة عبر هدف ثان سجله الأرميني هنريك ميختاريان.