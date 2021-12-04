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إنتر يسحق روما في ليلة للنسيان لمورينيو
إنتر يسحق روما في ليلة للنسيان لمورينيو
انهار روما وخسر 3-0 في ملعبه أمام إنتر ميلان النادي السابق لمدربه جوزيه مورينيو، اليوم السبت، ليقفز حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى المركز... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T19:33+0000
2021-12-04T19:33+0000
رياضة
جوزيه مورينيو
نادي إنترميلان
نادي روما
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وقاد مورينيو إنتر لتحقيق ثلاثية لا سابق لها من الألقاب في 2010، لكن أول مواجهة ضد ناديه السابق كمدرب انتهت بثاني خسارة له على أرضه في 46 مباراة بالدوري الإيطالي بعدما جاءت الهزيمة الأولى أمام ميلان، في أكتوبر/ تشرين الأول.وهيمن إنتر على المباراة التي أقيمت بالاستاد الأولمبي، وسجّل هاكان شالهان أوغلو الهدف الافتتاحي بتسديدة مباشرة من ركلة ركنية في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف إيدن جيكو النتيجة بعد تسع دقائق لاحقة.وسجل دينزل دمفريس الهدف الثالث المستحق بضربة رأس قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول ليحقق إنتر فوزه الرابع على التوالي في الدوري.ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي الذي يستضيف أتلانتا، في وقت لاحق اليوم السبت. ويقبع روما في المركز الخامس ولديه 25 نقطة.
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رياضة, جوزيه مورينيو, نادي إنترميلان, نادي روما

إنتر يسحق روما في ليلة للنسيان لمورينيو

19:33 GMT 04.12.2021
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انهار روما وخسر 3-0 في ملعبه أمام إنتر ميلان النادي السابق لمدربه جوزيه مورينيو، اليوم السبت، ليقفز حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى المركز الثاني ويلحق بفريق العاصمة رابع هزيمة في 6 مباريات.
وقاد مورينيو إنتر لتحقيق ثلاثية لا سابق لها من الألقاب في 2010، لكن أول مواجهة ضد ناديه السابق كمدرب انتهت بثاني خسارة له على أرضه في 46 مباراة بالدوري الإيطالي بعدما جاءت الهزيمة الأولى أمام ميلان، في أكتوبر/ تشرين الأول.

وهيمن إنتر على المباراة التي أقيمت بالاستاد الأولمبي، وسجّل هاكان شالهان أوغلو الهدف الافتتاحي بتسديدة مباشرة من ركلة ركنية في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف إيدن جيكو النتيجة بعد تسع دقائق لاحقة.

وسجل دينزل دمفريس الهدف الثالث المستحق بضربة رأس قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول ليحقق إنتر فوزه الرابع على التوالي في الدوري.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي الذي يستضيف أتلانتا، في وقت لاحق اليوم السبت. ويقبع روما في المركز الخامس ولديه 25 نقطة.
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