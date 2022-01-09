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إصابة مساعد رئيس الأركان الإسرائيلي بفيروس كورونا
إصابة مساعد رئيس الأركان الإسرائيلي بفيروس كورونا
أصيب مساعد رئيس الأركان الإسرائيلي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويخضع الآن للحجر الصحي المنزلي. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T17:07+0000
2022-01-09T17:33+0000
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "مساعد رئيس الأركان أُصيب بفيروس كورونا، ويخضع الآن للحجر الصحي المنزلي، وإنه وفقا لتوجيهات وزارة الصحة خضع رئيس الأركان أفيف كوخافي لفحص كورونا وظهرت نتيجته سلبية".وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت في وقت سابق اليوم، بعزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزله، بشكل مؤقت، بعد إصابة موظف في مكتبه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وذكر الموقع الإلكتروني سيروغيم، أن غانتس قد تم عزله في منزله، مؤقتا، بعد إصابة أحد موظفي مكتبه بالفيروس، وأنه من المقرر إجراء فحص كورونا آخر للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أجرت للوزير بيني غانتس فحص فيروس كورونا صباح اليوم، وتبين أنها سلبية، ولكنها تنتظر إجراء عملية فحص أخرى في منزله، والذي سيبقى فيه حتى الحصول على نتيجة الفحص الثاني.وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن الموظف المصاب يقل عمره عن 60 عاما، وقد تم تطعيمه 3 مرات ضد كورونا، في وقت تم تطعيم وزير الدفاع الذي يبلغ من العمر 62 عاما بجرعة رابعة الأسبوع الماضي.ويشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تشخيص إصابة أحد موظفي مكتب غانتس بفيروس كورونا، حيث أصيب في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأدى إلى عزل وزير الدفاع.
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أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا

إصابة مساعد رئيس الأركان الإسرائيلي بفيروس كورونا

17:07 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 17:33 GMT 09.01.2022)
© AFP 2021 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / GIL COHEN-MAGEN
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أصيب مساعد رئيس الأركان الإسرائيلي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويخضع الآن للحجر الصحي المنزلي.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "مساعد رئيس الأركان أُصيب بفيروس كورونا، ويخضع الآن للحجر الصحي المنزلي، وإنه وفقا لتوجيهات وزارة الصحة خضع رئيس الأركان أفيف كوخافي لفحص كورونا وظهرت نتيجته سلبية".
وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت في وقت سابق اليوم، بعزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزله، بشكل مؤقت، بعد إصابة موظف في مكتبه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وذكر الموقع الإلكتروني سيروغيم، أن غانتس قد تم عزله في منزله، مؤقتا، بعد إصابة أحد موظفي مكتبه بالفيروس، وأنه من المقرر إجراء فحص كورونا آخر للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أجرت للوزير بيني غانتس فحص فيروس كورونا صباح اليوم، وتبين أنها سلبية، ولكنها تنتظر إجراء عملية فحص أخرى في منزله، والذي سيبقى فيه حتى الحصول على نتيجة الفحص الثاني.
وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن الموظف المصاب يقل عمره عن 60 عاما، وقد تم تطعيمه 3 مرات ضد كورونا، في وقت تم تطعيم وزير الدفاع الذي يبلغ من العمر 62 عاما بجرعة رابعة الأسبوع الماضي.
ويشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تشخيص إصابة أحد موظفي مكتب غانتس بفيروس كورونا، حيث أصيب في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأدى إلى عزل وزير الدفاع.
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