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إيران تنفي تسليم سفارة أفغانستان في طهران لـ"‎طالبان"
إيران تنفي تسليم سفارة أفغانستان في طهران لـ"‎طالبان"
نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ما تم تداوله عن تسليم السفارة الأفغانية في العاصمة طهران لـ"طالبان". 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T10:06+0000
2022-01-09T10:06+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، تعقيبا على ما تم تداوله حول تسليم طهران سفارة أفغانستان لديها لطالبان، إن زاده أعلن "رفض هذه الأخبار بشكل كامل".وأضاف أن "الأنشطة الدبلوماسية للسفارة الأفغانية في طهران، مثل جميع السفارات الأجنبية، ولا تغيير خارج قواعد القوانين ولم يتم أي تغيير في ذلك".وزعمت بعض وسائل الإعلام أن الحكومة الإيرانية بصدد تسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى "طالبان"، وذلك على خلفية القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي، الذي وصل طهران مساء السبت على رأس وفد اقتصادي وسياسي.ووفقا لبيان الخارجية الإيرانية، من المقرر أن يبحث الوفد الذي يضم أعضاء من وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الأفغانية التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لمساعدة الشعب الأفغاني، لا سيما في الوضع الراهن.وهذه هي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أفغاني منذ استيلاء طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة في أفغانستان.وعلى غرار العديد من الدول الأخرى، لم تعترف إيران بالحكومة التي شكلتها طالبان بعد سيطرتها على البلاد عقب الانسحاب الأمريكي السريع في منتصف أغسطس/آب.وتواجه أفغانستان حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20211005/طالبان-لن-نسمح-لـ-داعش-باستخدام-الأراضي-الأفغانية-ضد-إيران-1050346176.html
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أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان, إيران

إيران تنفي تسليم سفارة أفغانستان في طهران لـ"‎طالبان"

10:06 GMT 09.01.2022
© REUTERS / Leonhard Foeger العلم الإيراني يرفرف أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
 العلم الإيراني يرفرف أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Leonhard Foeger
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نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ما تم تداوله عن تسليم السفارة الأفغانية في العاصمة طهران لـ"طالبان".
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، تعقيبا على ما تم تداوله حول تسليم طهران سفارة أفغانستان لديها لطالبان، إن زاده أعلن "رفض هذه الأخبار بشكل كامل".

وأضاف أن "الأنشطة الدبلوماسية للسفارة الأفغانية في طهران، مثل جميع السفارات الأجنبية، ولا تغيير خارج قواعد القوانين ولم يتم أي تغيير في ذلك".
وزعمت بعض وسائل الإعلام أن الحكومة الإيرانية بصدد تسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى "طالبان"، وذلك على خلفية القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي، الذي وصل طهران مساء السبت على رأس وفد اقتصادي وسياسي.
ووفقا لبيان الخارجية الإيرانية، من المقرر أن يبحث الوفد الذي يضم أعضاء من وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الأفغانية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لمساعدة الشعب الأفغاني، لا سيما في الوضع الراهن.
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وهذه هي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أفغاني منذ استيلاء طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة في أفغانستان.
وعلى غرار العديد من الدول الأخرى، لم تعترف إيران بالحكومة التي شكلتها طالبان بعد سيطرتها على البلاد عقب الانسحاب الأمريكي السريع في منتصف أغسطس/آب.
وتواجه أفغانستان حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم.
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