تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/ارتفاع-قتلى-الانهيار-الصخري-عند-شلال-في-البرازيل-إلى-6-وفقدان-20-1055115817.html
ارتفاع قتلى الانهيار الصخري عند شلال في البرازيل إلى 6 وفقدان 20
ارتفاع قتلى الانهيار الصخري عند شلال في البرازيل إلى 6 وفقدان 20
قالت إدارة إطفاء محلية إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب تسعة بجروح خطيرة عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل يوم... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T00:37+0000
2022-01-09T00:37+0000
البرازيل
انهيار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1055115788_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_c11d92b66859a1dc2edc69c36c2919a7.jpg
وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مطل على واد ضيق، وانهار على عدة قوارب سياحية، دافعا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل على أثر تحطمه في حين فرت زوارق أخرى طلبا للنجاة.أُصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام، ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى مستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه. وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.وتشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة منذ أسبوعين، وهو السبب الذي ربما يكون قد أدي إلى تفكيك الصخور.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/لحظة-انهيار-كتلة-صخرية-على-قوارب--في-البرازيل-ومقتل-5-سياح-فيديوهات-1055114212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1055115788_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_2af84d65a3a2e9a0f30172942be58d1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البرازيل, انهيار

ارتفاع قتلى الانهيار الصخري عند شلال في البرازيل إلى 6 وفقدان 20

00:37 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / HANDOUTارتفاع قتلى الانهيار الصخري عند شلال في البرازيل إلى 6 وفقدان 20
ارتفاع قتلى الانهيار الصخري عند شلال في البرازيل إلى 6 وفقدان 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / HANDOUT
تابعنا عبر
قالت إدارة إطفاء محلية إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب تسعة بجروح خطيرة عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل يوم السبت.
وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مطل على واد ضيق، وانهار على عدة قوارب سياحية، دافعا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.
وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل على أثر تحطمه في حين فرت زوارق أخرى طلبا للنجاة.
وقال منقذون، منهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.
أُصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام، ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى مستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه. وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.
مواطنون يركبون قوارب محتلفة الأحجام والأشكال في قناة لاندوير، في إطار دعم نوادي الرقص الدولية الشهيرة في برلين، التي تضررت بسبب الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا في ألمانيا 31 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
لحظة انهيار كتلة صخرية على قوارب في البرازيل ومقتل 5 سياح.. فيديوهات
أمس, 21:27 GMT
وتشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة منذ أسبوعين، وهو السبب الذي ربما يكون قد أدي إلى تفكيك الصخور.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
00:37 GMTارتفاع قتلى الانهيار الصخري عند شلال في البرازيل إلى 6 وفقدان 20
أمسفوز ساحق لتشيلسي بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك
أمسوكالة: ارتفاع عدد قتلى هجمات بولاية زامفارا في نيجيريا إلى 200
أمسالخطوط الجوية الروسية تعلق الرحلات إلى كازاخستان مؤقتا
أمساعتقال أكثر من 4400 شخص في كازاخستان بينهم أجانب
أمسالعراق.. ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب
أمسالوكرة القطري يكشف الحالة الصحية لكوليبالي بعد إصابته بتوقف القلب أثناء مباراة لفريقه.. فيديو
أمسالأرصاد المصرية تحذر من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
أمسعلامة غريبة قد تدل على إصابتك بكورونا
أمسهدف بويرتاس المتأخر يقود غرناطة لانتزاع التعادل أمام برشلونة
أمسلحظة انهيار كتلة صخرية على قوارب في البرازيل ومقتل 5 سياح.. فيديوهات
أمسوزير الخارجية الإيراني: نمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد
أمسالسعودية تعلن بدء حملة لتطعيم فئة من المجتمع الأيام المقبلة
أمسكبير المفاوضين الإيرانيين: بدء العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا
أمسالخارجية الروسية: تصريحات بلينكن حول دور روسيا في كازاخستان "ثرثرة طفولية"
أمسدولة أوروبية تصنف إسرائيل و3 دول عربية ضمن "القائمة الحمراء" بسبب كورونا
أمسمسؤول أمريكي: واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع موسكو
أمسقطر والبحرين ترحبان بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد
أمسضاحي خلفان يتوقع موعد دخول الجيش اليمني إلى صنعاء "رافعا رايات النصر"
أمسليبيا... انقسام حول خارطة الطريق الجديدة وهيئة "مشروع الدستور" ترفض أحد المقترحات