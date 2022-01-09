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https://arabic.sputniknews.com/20220109/ارتفاع-قتلى-الانهيار-الصخري-عند-شلال-في-البرازيل-إلى-6-وفقدان-20-1055115817.html
ارتفاع قتلى الانهيار الصخري عند شلال في البرازيل إلى 6 وفقدان 20
ارتفاع قتلى الانهيار الصخري عند شلال في البرازيل إلى 6 وفقدان 20
قالت إدارة إطفاء محلية إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب تسعة بجروح خطيرة عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل يوم... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T00:37+0000
2022-01-09T00:37+0000
2022-01-09T00:37+0000
البرازيل
انهيار
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وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مطل على واد ضيق، وانهار على عدة قوارب سياحية، دافعا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل على أثر تحطمه في حين فرت زوارق أخرى طلبا للنجاة.أُصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام، ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى مستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه. وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.وتشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة منذ أسبوعين، وهو السبب الذي ربما يكون قد أدي إلى تفكيك الصخور.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/لحظة-انهيار-كتلة-صخرية-على-قوارب--في-البرازيل-ومقتل-5-سياح-فيديوهات-1055114212.html
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البرازيل, انهيار
ارتفاع قتلى الانهيار الصخري عند شلال في البرازيل إلى 6 وفقدان 20
قالت إدارة إطفاء محلية إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب تسعة بجروح خطيرة عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل يوم السبت.
وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مطل على واد ضيق،
وانهار على عدة قوارب سياحية
، دافعا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.
وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه. وغرق زورق واحد على الأقل على أثر تحطمه في حين فرت زوارق أخرى طلبا للنجاة.
وقال منقذون، منهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصا يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.
أُصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام، ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى مستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه. وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.
وتشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة منذ أسبوعين، وهو السبب الذي ربما يكون قد أدي إلى تفكيك الصخور.