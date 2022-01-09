تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/الحكومة-الألمانية-تهدد-تلغرام-بغرامات-ضخمة-1055139933.html
الحكومة الألمانية تهدد "تلغرام" بغرامات ضخمة
الحكومة الألمانية تهدد "تلغرام" بغرامات ضخمة
هدد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، الشركة المشغلة لتطبيق "تلغرام" بغرامات تقدر بملايين اليورو لخرق القوانين الوطنية على وسائل التواصل الاجتماعي. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T15:27+0000
2022-01-09T15:28+0000
العالم
منوعات
تليغرام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103155/98/1031559880_0:226:3067:1951_1920x0_80_0_0_00c19b3124d4ca35ab35c8ff7e596ad7.jpg
برلين - سبوتنيك. أخبر بوشمان صحيفة "بيلد أم زونتاغ" أن التطبيق الذي تتخذ شركته من الإمارات مقرا لها، يجب أن يكون لديه مسؤول اتصال في ألمانيا، وطريقة للإبلاغ عن ما تعتبره ألمانيا محتوى غير قانوني من أجل إزالته.وقال إنه إذا فشلت "تلغرام" في الاستجابة، فإن الخطوة التالية ستكون إشعارا عاما. ثم يمكن فرض غرامات، مضيفا أن القوانين الألمانية تسمح بفرض غرامات تصل إلى ملايين.ووعد بوشمان باتخاذ موقف متشدد بشأن التهديدات الموجهة للشرطة والمسؤولين الصحيين عبر الإنترنت، بما في ذلك على "تلغرام"، بعد أن أدت القواعد الوبائية الصارمة إلى احتجاجات، واحتشد أكثر من 13 ألف شخص في أنحاء ألمانيا يوم السبت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103155/98/1031559880_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_a974fa1b97b9ef67479a39a0ad00b51b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, منوعات, تليغرام

الحكومة الألمانية تهدد "تلغرام" بغرامات ضخمة

15:27 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 15:28 GMT 09.01.2022)
© Sputnik . Kiril Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصورروسيا: المحكمة تقرر حجب تطبيق تلغرام إلى حين تقديمه مفاتيح التشفير
روسيا: المحكمة تقرر حجب تطبيق تلغرام إلى حين تقديمه مفاتيح التشفير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik . Kiril Kallinikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
هدد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، الشركة المشغلة لتطبيق "تلغرام" بغرامات تقدر بملايين اليورو لخرق القوانين الوطنية على وسائل التواصل الاجتماعي.
برلين - سبوتنيك. أخبر بوشمان صحيفة "بيلد أم زونتاغ" أن التطبيق الذي تتخذ شركته من الإمارات مقرا لها، يجب أن يكون لديه مسؤول اتصال في ألمانيا، وطريقة للإبلاغ عن ما تعتبره ألمانيا محتوى غير قانوني من أجل إزالته.
وقال إنه إذا فشلت "تلغرام" في الاستجابة، فإن الخطوة التالية ستكون إشعارا عاما. ثم يمكن فرض غرامات، مضيفا أن القوانين الألمانية تسمح بفرض غرامات تصل إلى ملايين.
ووعد بوشمان باتخاذ موقف متشدد بشأن التهديدات الموجهة للشرطة والمسؤولين الصحيين عبر الإنترنت، بما في ذلك على "تلغرام"، بعد أن أدت القواعد الوبائية الصارمة إلى احتجاجات، واحتشد أكثر من 13 ألف شخص في أنحاء ألمانيا يوم السبت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في افتتاح كأس الأمم الإفريقية15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:37 GMT"درونز" تنقذ مريضا على وشك الموت بـ"السكتة القلبية"
15:35 GMTإعلام: لأول مرة.. صحيفة سعودية تعين حاخاما يهوديا
15:34 GMTبث مباشر لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في افتتاح كأس الأمم الإفريقية
15:27 GMTالحكومة الألمانية تهدد "تلغرام" بغرامات ضخمة
15:25 GMTالأرصاد المصرية: هذه المناطق تتعرض لرياح باردة تثير الرمال
15:25 GMTاليمن... القوات المشتركة تعلن سيطرتها على مواقع في محافظة شبوة النفطية بعد معارك مع "أنصار الله"
15:20 GMTالبرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات
15:18 GMTمجلس الفيدرالية الروسي: هدف الأحداث في كازاخستان خلق بؤر توتر على حدودنا
15:14 GMTالعاصمة الأوكرانية ترفع علم كازاخستان تضامنا مع شعب البلاد
15:13 GMTأول تعليق إيراني على أنباء التوصل إلى اتفاق نووي مؤقت لمدة عامين
15:11 GMTالسودان يعلن إحباط تهريب فتيات إثيوبيات إلى دولتين عربيتين
15:09 GMTالرئيس الجزائري: لسنا الأفضل طبيا في العالم لكننا لسنا آخر منظومة صحية كما يروج البعض
15:01 GMTإعلام: اتفاق في الصومال على الانتهاء من الانتخابات البرلمانية في غضون 40 يوما بدءا من السبت المقبل
14:59 GMTهل يشهد العالم أزمة في سوق النفط خلال عام 2022؟
14:57 GMTبابا الفاتيكان يدعو للحوار في كازاخستان... "لإنهاء العنف"
14:54 GMTرئيس كازاخستان يعلن عن تغييرات حكومية الثلاثاء المقبل
14:52 GMTتقرير: جرائم العملات الرقمية تحطم الأرقام القياسية
14:49 GMTعلماء يصنعون بيضا نباتيا من فطر الملابس كبديل عن تربية الدجاج
14:42 GMTسرطان يصيب النساء في الكويت أكثر من الرجال
14:40 GMTمركز التنبؤ بالفيضان المصري يحدد أماكن سقوط الأمطار من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل