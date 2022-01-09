https://arabic.sputniknews.com/20220109/السعودية-تحدد-4-شروط-جديدة-لسفر-مواطنيها-إلى-الكويت-1055149459.html

السعودية تحدد 4 شروط جديدة لسفر مواطنيها إلى الكويت

السعودية تحدد 4 شروط جديدة لسفر مواطنيها إلى الكويت

حددت السعودية 4 شروط جديدة لمواطنيها الراغبين السفر إلى دولة الكويت، في ظل تفشي وباء كورونا. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T18:48+0000

2022-01-09T18:48+0000

2022-01-09T18:48+0000

الكويت

أخبار السعودية اليوم

فيروس كورونا

السعودية

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جاء ذلك في بيان للسفارة السعودية نشرته، مساء اليوم الأحد، على حسابها في موقع "تويتر" موجه للمواطنين الراغبين في السفر للكويت عبر المنافذ الجوية والبرية.وقال البيان إن على المواطنين السعوديين أن يكونوا تلقوا اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت، مع الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية بعد مرور 9 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، وذلك باستثناء الأطفال أقل من سن 12 عاما.كما يتعين على السعوديين الحصول على شهادة "بي سي آر" خلال 72 ساعة قبل السفر إلى الكويت، وينطبق ذلك على الأعمار من 6 سنوات فما أعلى، مع ضرورة تحميل تطبيق "مناعة" و"شلونك"، وكذلك الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد دخول الأراضي الكويتية، مع إمكانية الخروج من الحجر قبل انتهاء المدة المحددة حال تم إجراء اختبار "بي سي آر" بعد 72 ساعة من الوصول.وأضافت السفارة السعودية في بيانها أنه لا يسمح بالخروج من المنزل أو مغادرة الكويت قبل إكمال 72 ساعة من الوصول وتقديم شهادة "بي سي آر" سلبية، محذرة من أن "مخالفة نظام الحجر المعمول به في دولة الكويت سيؤدي بصاحبه إلى المساءلة القانونية".وختمت السفارة بيانها بالتأكيد على أن "هذه الإجراءات الاحترازية المطبقة من الجهات المختصة الكويتية قابلة للتغيير حسب الظروف والمستجدات".

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الكويت, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, السعودية