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https://arabic.sputniknews.com/20220109/الصين-تشغيل-أول-خط-سكة-حديد-فائق-السرعة-يموله-القطاعان-العام-والخاص--1055153948.html
الصين.. تشغيل أول خط سكة حديد فائق السرعة يموله القطاعان العام والخاص
الصين.. تشغيل أول خط سكة حديد فائق السرعة يموله القطاعان العام والخاص
دشنت الصين أول خط سكك حديدية فائق السرعة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أمس السبت. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T21:43+0000
2022-01-09T21:43+0000
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ودخل مشروع أول خط سكة حديد فائق السرعة طور التشغيل أمس في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.وغادر قطاران محطة تايتشو ومحطة شنغتشو شينتشانغ، إيذانا بالافتتاح الرسمي لخط السكك الحديدية هانغتشو-شاوشينغ-تايتشو الرابط بين المدن.وتبلغ استثمارات المشروع 7 مليارات دولار أمريكي، ويبلغ طوله 266.9 كيلومترا مع ثماني محطات وبسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.وبدأ تشييد الخط الحديدي في عام 2017. واكتملت أعمال وضع القضبان في يونيو عام 2021، وستستغرق الرحلة بين هانغتشو وتايتشو بالسرعة القصوى للقطار 63 دقيقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
الصين.. تشغيل أول خط سكة حديد فائق السرعة يموله القطاعان العام والخاص
دشنت الصين أول خط سكك حديدية فائق السرعة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أمس السبت.
ودخل مشروع أول
خط سكة حديد
فائق السرعة طور التشغيل أمس في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
وغادر قطاران محطة تايتشو ومحطة شنغتشو شينتشانغ، إيذانا بالافتتاح الرسمي لخط السكك الحديدية هانغتشو-شاوشينغ-تايتشو الرابط بين المدن.
وتبلغ استثمارات المشروع 7 مليارات دولار أمريكي، ويبلغ طوله 266.9 كيلومترا مع ثماني محطات وبسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.
وبدأ تشييد الخط الحديدي في عام 2017. واكتملت أعمال وضع القضبان في يونيو عام 2021، وستستغرق الرحلة بين هانغتشو وتايتشو بالسرعة القصوى للقطار 63 دقيقة.