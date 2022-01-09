النقص في صفوف ليستر يتسبب في تأجيل مباراته ضد مضيفه إيفرتون

وكان بريندان رودجرز مدرب ليستر ألمح إلى أن فريقه ربما يطلب تأجيل المباراة بعد إشراك ثمانية لاعبين فقط من الفريق الأول في الفوز 4-1 على واتفورد، في كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت.وأضافت رابطة الدوري في بيان، "إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت على طلب ليستر حيث إن النادي لا يملك العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (13 لاعبا، بالإضافة إلى حارس مرمى).ويغيب عن ليستر 11 لاعبا من بينهم جيمي فاردي وجوني إيفانز وريكاردو بيريرا للإصابة، بالإضافة إلى كليتشي إيهيناتشو وويلفريد نديدي ودانييل أمارتي للمشاركة في كأس الأمم.وكان من المفترض أن يحل ليستر ضيفا على إيفرتون في 19 ديسمبر/كانون الأول، لكن المباراة تأجلت بسبب كورونا بالإضافة إلى مباراتيه ضد توتنهام هوتسبير ونوريتش سيتي.وقامت رابطة الدوري بتأجيل مباراتين لإيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد وبيرنلي.ويحتل ليستر المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 18 مباراة متقدما بست نقاط على إيفرتون، صاحب المركز 15.
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مباراة إيفرتون ضد ضيفه ليستر سيتي يوم الثلاثاء، بسبب إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق الزائر وغياب عدة لاعبين لمشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية.