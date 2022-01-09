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https://arabic.sputniknews.com/20220109/النقص-في-صفوف-ليستر-يتسبب-في-تأجيل-مباراته-ضد-مضيفه-إيفرتون-1055153819.html
النقص في صفوف ليستر يتسبب في تأجيل مباراته ضد مضيفه إيفرتون
النقص في صفوف ليستر يتسبب في تأجيل مباراته ضد مضيفه إيفرتون
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مباراة إيفرتون ضد ضيفه ليستر سيتي يوم الثلاثاء، بسبب إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T21:38+0000
2022-01-09T21:38+0000
ليستر سيتي
أخبار الدوري الإنجليزي
فيروس كورونا
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وكان بريندان رودجرز مدرب ليستر ألمح إلى أن فريقه ربما يطلب تأجيل المباراة بعد إشراك ثمانية لاعبين فقط من الفريق الأول في الفوز 4-1 على واتفورد، في كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت.وأضافت رابطة الدوري في بيان، "إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت على طلب ليستر حيث إن النادي لا يملك العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (13 لاعبا، بالإضافة إلى حارس مرمى).ويغيب عن ليستر 11 لاعبا من بينهم جيمي فاردي وجوني إيفانز وريكاردو بيريرا للإصابة، بالإضافة إلى كليتشي إيهيناتشو وويلفريد نديدي ودانييل أمارتي للمشاركة في كأس الأمم.وكان من المفترض أن يحل ليستر ضيفا على إيفرتون في 19 ديسمبر/كانون الأول، لكن المباراة تأجلت بسبب كورونا بالإضافة إلى مباراتيه ضد توتنهام هوتسبير ونوريتش سيتي.وقامت رابطة الدوري بتأجيل مباراتين لإيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد وبيرنلي.ويحتل ليستر المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 18 مباراة متقدما بست نقاط على إيفرتون، صاحب المركز 15.
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ليستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, فيروس كورونا

النقص في صفوف ليستر يتسبب في تأجيل مباراته ضد مضيفه إيفرتون

21:38 GMT 09.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYجماهير ليستر سيتي تضيء هواتفهم بعد إطفاء الأضواء الكاشفة بملعب المباراة واتفورد
جماهير ليستر سيتي تضيء هواتفهم بعد إطفاء الأضواء الكاشفة بملعب المباراة واتفورد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مباراة إيفرتون ضد ضيفه ليستر سيتي يوم الثلاثاء، بسبب إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق الزائر وغياب عدة لاعبين لمشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية.
وكان بريندان رودجرز مدرب ليستر ألمح إلى أن فريقه ربما يطلب تأجيل المباراة بعد إشراك ثمانية لاعبين فقط من الفريق الأول في الفوز 4-1 على واتفورد، في كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت.
وأضافت رابطة الدوري في بيان، "إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وافقت على طلب ليستر حيث إن النادي لا يملك العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (13 لاعبا، بالإضافة إلى حارس مرمى).
وهذه هي المباراة رقم 19 التي تؤجل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ويغيب عن ليستر 11 لاعبا من بينهم جيمي فاردي وجوني إيفانز وريكاردو بيريرا للإصابة، بالإضافة إلى كليتشي إيهيناتشو وويلفريد نديدي ودانييل أمارتي للمشاركة في كأس الأمم.
وكان من المفترض أن يحل ليستر ضيفا على إيفرتون في 19 ديسمبر/كانون الأول، لكن المباراة تأجلت بسبب كورونا بالإضافة إلى مباراتيه ضد توتنهام هوتسبير ونوريتش سيتي.
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وقامت رابطة الدوري بتأجيل مباراتين لإيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد وبيرنلي.
ويحتل ليستر المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 18 مباراة متقدما بست نقاط على إيفرتون، صاحب المركز 15.
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