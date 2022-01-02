https://arabic.sputniknews.com/20220102/ليفربول-يعلن-غياب-3-نجوم-عن-مواجهة-تشيلسي-بسبب-إصابتهم-بفيروس-كورونا-1054866199.html

ليفربول يعلن غياب 3 نجوم عن مواجهة تشيلسي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا

ليفربول يعلن غياب 3 نجوم عن مواجهة تشيلسي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا

أعلن نادى ليفربول، غياب الثلاثي الحارس أليسون بيكر، والمهاجم روبرتو فيرمينو، والمدافع الكاميروني جويل ماتيب، عن مواجهة تشيلسي مساء اليوم، بسبب إصابتهم بفيروس... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T16:31+0000

2022-01-02T16:31+0000

2022-01-02T16:31+0000

أخبار الدوري الإنجليزي

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وقال ليفربول، في بيان له، إن "الثلاثي لن يلعب أي دور في المباراة على ملعب ستامفورد بريدج ويعزلون الآن".وكان الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أعلن غيابه أيضا عن قيادة الفريق في مباراة الليلة بسبب إصابته بفيروس كورونا.ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة بعدما تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بهدف نظيف، ويسعى الريدز لتعويض الهزيمة بخطف ثلاث نقاط ثمينة من تشيلسي الوصيف الذي يقاتل نحو صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الوصافة برصيد 42 نقطة.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/استبعاد-لوكاكو-من-لقاء-ليفربول-بعد-انتقاده-طريقة-لعب-الألماني-توخيل-1054858860.html

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أخبار الدوري الإنجليزي