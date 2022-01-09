تعرض المتسابق الروسي لحادث تصادم خلال مشاركته بـ"رالي داكار" في السعودية... صور
© REUTERS / Hamad I Mohammed فريق "تويوتا غازو ريسينغ" في القيصومة خلال المرحلة الخامسة من سباق رالي داكار السعودية 2021، 7 يناير 2021
تعرض المتسابق الروسي، سيرجي كارجاكين، اليوم الأحد، لحادث تصادم خلال المرحلة السابعة من ماراثون "رالي داكار" المقام في السعودية.
وبحسب صحيفة "إزفيستيا" الروسية، قال كارجاكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "اصطدمت سيارة الفريق.. الرجال بخير".
Гонщик из РФ Сергей Карякин попал в аварию на мотовездеходе на 7 этапе ралли-марафона «Дакар».— Известия (@izvestia_ru) January 9, 2022
«Экипаж попал в столкновение, с парнями все в порядке. Никакой информации о состоянии машины или виновных пока нет, все информация будет позже», — сообщили в соцсетях спортсмена. pic.twitter.com/ZrXppwJahx
لا توجد معلومات عن حالة السيارة أو الرياضيين حتى الآن، جميع المعلومات ستأتي لاحقا.
🚗 😳😱— خلف الدوسري (@kalafaldossry) January 5, 2022
أحد متسابقي #رالي_داكار_السعودية_2022 ينجو من حادث خطير في المرحلة 4 و الحمدلله انهم بخير!
#Dakar2022 #رالي_داكار
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واستؤنفت، اليوم الأحد، منافسات المرحلة السابعة من رالي "داكار السعودية 2022"، بعد استراحة استمرت ليوم واحد بعد نهاية الأسبوع الأول من المشاركة.
#رالي_داكار_السعودية_2022 لو مانبهو المتسابقين صارت كارثه شكراً شباب حائل 🙏 pic.twitter.com/3aZoLvwmbw— 🇸🇦Khalid Alshammry (@aass1000873) January 5, 2022
وانطلق المتسابقون من العاصمة الرياض باتجاه الدوادمي، في سباق يقطع به المشاركون مسافة 700 كيلومتر، منها 401 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، بحسب "الوطن" السعودية.