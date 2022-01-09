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https://arabic.sputniknews.com/20220109/تعرض-المتسابق-الروسي-لحادث-تصادم-خلال-مشاركته-بـرالي-داكار-في-السعودية-صور--1055133832.html
تعرض المتسابق الروسي لحادث تصادم خلال مشاركته بـ"رالي داكار" في السعودية... صور
تعرض المتسابق الروسي لحادث تصادم خلال مشاركته بـ"رالي داكار" في السعودية... صور
تعرض المتسابق الروسي، سيرجي كارجاكين، اليوم الأحد، لحادث تصادم خلال المرحلة السابعة من ماراثون "رالي داكار" المقام في السعودية. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T13:42+0000
2022-01-09T13:42+0000
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رياضة
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وبحسب صحيفة "إزفيستيا" الروسية، قال كارجاكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "اصطدمت سيارة الفريق.. الرجال بخير".واستؤنفت، اليوم الأحد، منافسات المرحلة السابعة من رالي "داكار السعودية 2022"، بعد استراحة استمرت ليوم واحد بعد نهاية الأسبوع الأول من المشاركة.وانطلق المتسابقون من العاصمة الرياض باتجاه الدوادمي، في سباق يقطع به المشاركون مسافة 700 كيلومتر، منها 401 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، بحسب "الوطن" السعودية.
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العالم العربي, رياضة

تعرض المتسابق الروسي لحادث تصادم خلال مشاركته بـ"رالي داكار" في السعودية... صور

13:42 GMT 09.01.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed فريق "تويوتا غازو ريسينغ" في القيصومة خلال المرحلة الخامسة من سباق رالي داكار السعودية 2021، 7 يناير 2021
 فريق تويوتا غازو ريسينغ في القيصومة خلال المرحلة الخامسة من سباق رالي داكار السعودية 2021، 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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تعرض المتسابق الروسي، سيرجي كارجاكين، اليوم الأحد، لحادث تصادم خلال المرحلة السابعة من ماراثون "رالي داكار" المقام في السعودية.
وبحسب صحيفة "إزفيستيا" الروسية، قال كارجاكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "اصطدمت سيارة الفريق.. الرجال بخير".

لا توجد معلومات عن حالة السيارة أو الرياضيين حتى الآن، جميع المعلومات ستأتي لاحقا.

سيرجي كارجاكين
المتسابق الروسي المشارك في رالي داكار
واستؤنفت، اليوم الأحد، منافسات المرحلة السابعة من رالي "داكار السعودية 2022"، بعد استراحة استمرت ليوم واحد بعد نهاية الأسبوع الأول من المشاركة.
وانطلق المتسابقون من العاصمة الرياض باتجاه الدوادمي، في سباق يقطع به المشاركون مسافة 700 كيلومتر، منها 401 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، بحسب "الوطن" السعودية.
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