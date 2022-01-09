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https://arabic.sputniknews.com/20220109/جورج-وسوف-يغني-للقاح-كورونا-على-طريقة-وردة-الجزائرية-أثناء-تطعيمه-بالجرعة-الثالثة-فيديو-1055118154.html
جورج وسوف يغني للقاح كورونا على طريقة وردة الجزائرية أثناء تطعيمه بالجرعة الثالثة... فيديو
جورج وسوف يغني للقاح كورونا على طريقة وردة الجزائرية أثناء تطعيمه بالجرعة الثالثة... فيديو
استجاب الفنان السوري، جورج وسوف، لتلقيه الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" المستجد برد فعل طريف. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T06:51+0000
2022-01-09T06:51+0000
2022-01-09T06:51+0000
مجتمع
منوعات
فيروس كورونا
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ونشر وسوف، أمس السبت، مقطعا مصورا له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والذي يوثق حصوله على الجرعة المعززة.ويظهر جورج وسوف في الفيديو وهو يغني "لقحوني" على طريقة أغنية الفنانة الجزائرية الراحلة، وردة، "وحشتوني".وكتب وسوف مع الفيديو لمتابعيه: "خدها بضحكة، واللقاح أفضل من العلاج".وكان من المقرر أن يحيي جورج وسوف حفلا غنائيا في الأردن، يوم الجمعة الموافق 7 يناير/ كانون الثاني الجاري في أحد الفنادق، ولكنه تأجل.وتأجل موعد الحفل إلى 18 فبراير/ شباط المقبل بسبب الوضع الوبائي، والخوف من انتشار متحور "أوميكرون" الجديد، وفق ما صرح به القائمون على الحفل، حسب صحيفة "الغد" الأردنية.وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سرت شائعة بشأن وفاة جورج وسوف، والتي نفاها المطرب السوري بنفسه من خلال نشره صورة تجمعه بشقيقة الفنانة اللبنانية فيروز.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, فيروس كورونا
جورج وسوف يغني للقاح كورونا على طريقة وردة الجزائرية أثناء تطعيمه بالجرعة الثالثة... فيديو
استجاب الفنان السوري، جورج وسوف، لتلقيه الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" المستجد برد فعل طريف.
ونشر وسوف، أمس السبت، مقطعا مصورا له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والذي يوثق حصوله على الجرعة المعززة.
ويظهر جورج وسوف في الفيديو وهو يغني "لقحوني" على طريقة أغنية الفنانة الجزائرية الراحلة، وردة، "وحشتوني".
وكتب وسوف مع الفيديو لمتابعيه: "خدها بضحكة، واللقاح أفضل من العلاج".
وكان من المقرر أن يحيي جورج وسوف حفلا غنائيا في الأردن، يوم الجمعة الموافق 7 يناير/ كانون الثاني الجاري في أحد الفنادق، ولكنه تأجل.
وتأجل موعد الحفل إلى 18 فبراير/ شباط المقبل بسبب الوضع الوبائي، والخوف من انتشار متحور "أوميكرون" الجديد، وفق ما صرح به القائمون على الحفل، حسب
صحيفة "الغد"
الأردنية.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سرت شائعة بشأن وفاة جورج وسوف، والتي نفاها المطرب السوري بنفسه من خلال نشره
صورة تجمعه بشقيقة الفنانة اللبنانية فيروز
.