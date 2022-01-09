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ريابكوف: روسيا تتوجه إلى جنيف ليس للطلب وإنما بمهمة واضحة يجب تنفيذها بناء على شروط موسكو
ريابكوف: روسيا تتوجه إلى جنيف ليس للطلب وإنما بمهمة واضحة يجب تنفيذها بناء على شروط موسكو
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا تتوجه إلى جنيف ليس للطلب، وإنما بمهمة واضحة يجب تنفيذها بناء على شروط موسكو. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وأضاف: "يجب ألا تشك الولايات المتحدة والناتو بجدية موقف موسكو خلال المشاورات بشأن ضمان الأمن في جنيف".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه لا يستبعد اقتصار الحوار مع واشنطن حول الأمن على لقاء واحد، كما أنه يرى عدم وجود الجدوى في استمراره ما لم يتم الإصغاء إلى أولويات موسكو.ستجري روسيا والولايات المتحدة مشاورات في جنيف يومي 9 و 10 يناير/كانون الثاني بشأن مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، يليها اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل، ومشاورات في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
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ريابكوف: روسيا تتوجه إلى جنيف ليس للطلب وإنما بمهمة واضحة يجب تنفيذها بناء على شروط موسكو

10:10 GMT 09.01.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا تتوجه إلى جنيف ليس للطلب، وإنما بمهمة واضحة يجب تنفيذها بناء على شروط موسكو.
وأضاف: "يجب ألا تشك الولايات المتحدة والناتو بجدية موقف موسكو خلال المشاورات بشأن ضمان الأمن في جنيف".
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وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أنه لا يستبعد اقتصار الحوار مع واشنطن حول الأمن على لقاء واحد، كما أنه يرى عدم وجود الجدوى في استمراره ما لم يتم الإصغاء إلى أولويات موسكو.
وأوضح أنه "إذا كنا نسير في دوائر وكررنا نفس الشيء، إذا لم نلاحظ أدنى بوادر استعداد من الجانب الآخر لمراعاة أولوياتنا، والتفاعل معها بطريقة بناءة، فإن الحوار سيصبح بلا هدف."
ستجري روسيا والولايات المتحدة مشاورات في جنيف يومي 9 و 10 يناير/كانون الثاني بشأن مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، يليها اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل، ومشاورات في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
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