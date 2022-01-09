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https://arabic.sputniknews.com/20220109/زلزال-قوي-يهز-اليونان-1055155128.html
زلزال قوي يهز اليونان
زلزال قوي يهز اليونان
هز زلزال قوي، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، اليونان. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T22:58+0000
2022-01-09T22:58+0000
2022-01-09T22:58+0000
زلزال
اليونان
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وقال مركز (جي. إف. زد) الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة.وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرض لهزات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, اليونان
زلزال قوي يهز اليونان
هز زلزال قوي، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، اليونان.
وقال مركز (جي. إف. زد) الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن
الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة
.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.
وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرض لهزات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.